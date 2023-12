Le festività natalizie sono alle porte e WindTre si conferma leader nel settore della telefonia mobile, offrendo interessanti opportunità per coloro che desiderano acquistare uno smartphone a rate. L’operatore ha lanciato promozioni speciali che consentono di ottenere un dispositivo 5G incluso a costo zero.

Attualmente, WindTre presenta tre allettanti alternative progettate per garantire accesso alla sua estesa rete 5G, che copre oltre il 96% della popolazione italiana. Oltre alla connettività avanzata, tutte le offerte includono Giga illimitati alla massima velocità.

Le offerte WindTre tra cui scegliere

La prima è la Full 5G che oltre ai giga senza limiti comprende anche chiamate illimitate, ben 200 messaggi ed anche 50 minuti per telefonare i tuoi amici all’estero. Lo smartphone compreso è il Samsung Galaxy A14 5G e la tariffa mensile è di soli 14,99 euro. Con la medesima offerta puoi avere anche il Moto G54 5G soltanto aggiungendo un anticipo di 29,99 euro.

Altra promo WindTre è la Pack Protect 5G che ha lo stesso numero di chiamate, giga e messaggi ed in più comprende la Protezione anti furto di una durata di 24 mesi. Lo smartphone in tal caso è l‘OPPO A78 5G per un costo di 19,99 euro al meso scegliendo il pagamento con Easy Pay.

Ultima, ma non per importanza, la WindTre Unlimited 5G con cui potrai avere uno degli smartphone compresi in lista (consultabile sul sito) pagando 29,99 euro ogni mese scegliendo anche qui il pagamento attraverso Easy Pay.

WindTre permette inoltre di personalizzare ancor la propria offerta aggiungendo alcuni servizi extra come ad esempio Più Sicuri Mobile, la protezione dei dispositivi connessi con il primo mese gratuito, poi 99 cent al mese.

Semplicità di Pagamento con Easy Pay

WindTre offre la comodità di Easy Pay, un sistema di addebito automatico del costo mensile del piano su conto corrente o carta di credito. Questo elimina la necessità di ricariche manuali per il rinnovo dell’offerta, garantendo una gestione agevole e senza intoppi.

Per attivare le offerte, è previsto un contributo di 49,99 euro, che può essere suddiviso in 24 rate da 2,08 euro al mese se si opta per l’acquisto online. Mantenendo la SIM attiva per almeno 24 mesi, si riceverà uno sconto sul costo mensile della promozione pari all’importo della rata per l’attivazione. Il costo aggiuntivo per la SIM è di 10 euro.