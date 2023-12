Android, l'elenco di app e giochi a pagamento oggi GRATIS sul Play Store

Molte nuove opportunità sono state lanciate con Android, soprattutto dopo il lancio dell’ultimo sistema operativo. La grande versatilità su cui tutti si basano avendo scelto questa piattaforma mobile, è stata ancor di più implementata, merito anche dei tanti contenuti che ogni giorno arrivano all’interno del Play Store di Google.

Anche questa giornata potrebbe essere ricordata da molti come quella dei giochi e delle applicazioni a pagamento diventate improvvisamente gratis. Non rimandate a domani: potete scaricare tutto adesso senza problemi e magari cancellare in un secondo momento quello che non vi occorre.

Ricordiamo infatti a tutti gli utenti Android che i contenuti scaricati oggi gratis possono esserlo per sempre. Google infatti ricorderà il vostro account e anche qualora doveste cancellare qualcosa, vi permetterà di scaricarlo di nuovo gratis, proprio come oggi. Nel prossimo paragrafo potete notare tutte le informazioni per procedere al download e soprattutto i titoli che sono finiti oggi in sconto del 100%.

Play Store per gli utenti Android, ecco i titoli a pagamento gratis di oggi

Come potete notare qui in basso c’è un elenco molto fornito con diversi titoli a pagamento. Se ieri avete dato un’occhiata al Play Store ed avevate visto uno di questi giochi o una di queste applicazioni con un prezzo, potete tranquillamente dimenticarlo: oggi saranno gratis.

Chiaramente l’iniziativa non durerà per sempre, per cui il consiglio che vi diamo è quello di fare quanto prima possibile per non restare delusi.