Zeekr 007 - rivoluzione nel mondo delle auto elettriche, arriva la batteria che si ricarica in 15 minuti

La Cina continua a dimostrare il suo primato tecnologico, specialmente nel settore delle batterie per veicoli elettrici, con l’ultima innovazione proveniente da Zeekr. Questo marchio, appartenente al Gruppo Geely, sta per lanciare la Zeekr 007 sul mercato asiatico, ma le novità più rilevanti emergono dal loro lavoro di ricerca e sviluppo nel campo delle batterie.

Zeekr 007: la Golden Brick

La batteria, soprannominata Golden Brick, è stata presentata durante il Zeekr Power Day. Questo accumulatore ha superato una serie di test estremi, dimostrando un’eccellente resistenza e funzionalità anche in condizioni difficili, prima di essere installato nelle auto.

Composta da litio-ferro-fosfato (LFP), la Golden Brick si distingue per una struttura a sandwich che permette un utilizzo del volume delle celle dell’83,7%. A titolo di confronto, CATL, il fornitore di Zeekr, ha annunciato per la sua batteria Qilin, basata su una configurazione cell-to-pack, un valore del 72%. La densità energetica media di una batteria LFP si aggira invece intorno al 66%.

Per garantire la massima sicurezza, la Golden Brick è stata sottoposta a test severi. Tra questi, la resistenza a temperature di 1000° C e l’immersione per 48 ore in acqua salata. Nonostante le condizioni estreme, la batteria ha mantenuto un’elevata sicurezza, resistendo anche a pressioni intense e cadute da altezze considerevoli.

Un’altra caratteristica notevole è la sua capacità di ricarica rapida. Progettata per architetture elettriche a 800 volt, può essere ricaricata a picchi di 500 kW. Ciò significa che in soli 15 minuti è possibile ricaricare l’energia sufficiente per percorrere 500 km, passando dal 10% all’80% di carica.

La strategia di espansione di Zeekr non si limita al solo prodotto. In Cina, la rete di ricarica conta già più di 400 stazioni con potenze superiori ai 360 kW. Questo numero è destinato a crescere fino a 1.000 stazioni entro il 2024 e a 10.000 entro il 2026, con potenze di ricarica nettamente superiori rispetto ai massimi di 250 kW raggiunti in Europa.

Questa innovazione rappresenta una sfida sia infrastrutturale che tecnologica, considerando che attualmente pochi modelli di veicoli sul mercato sono in grado di supportare una ricarica superiore ai 200 kW. La Golden Brick di Zeekr segna quindi un passo significativo verso l’evoluzione delle infrastrutture di ricarica e la tecnologia delle batterie, proponendo soluzioni avanzate per un futuro sempre più elettrico.