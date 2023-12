A partire dal 4 gennaio 2024, Google, il colosso tecnologico noto in tutto il mondo, si prepara a compiere un significativo passo nella protezione della privacy online, disabilitando i cookies per l’1% degli utenti di Chrome. Questo rappresenta il primo passo concreto del progetto Privacy Sandbox, un’iniziativa volta a introdurre un sistema di tracciamento più rispettoso della privacy per gli utenti di Internet. L’annuncio di questa azione è giunto direttamente da Google, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra la fornitura di servizi e contenuti gratuiti e la protezione della privacy degli utenti.

Google disabilita i cookies per l’1% degli utenti

Il progetto Privacy Sandbox ha preso avvio già dall’inizio dell’anno in corso, con l’introduzione di un nuovo set di strumenti progettati per consentire al browser Chrome di monitorare l’attività online degli utenti. Questi strumenti facilitano l’eliminazione dei “cookie di terze parti”, permettendo al browser di categorizzare i dati di navigazione degli utenti senza rivelare la loro identità. Questa strategia mira a fornire annunci pubblicitari personalizzati senza compromettere la privacy degli individui.

Victor Wong, direttore senior della gestione del prodotto per Privacy Sandbox, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento, definendolo uno dei più grandi nella storia del funzionamento di Internet. In un’intervista a Gizmodo nel mese di aprile, ha dichiarato che il team di Privacy Sandbox si impegna a mantenere l’attività delle persone privata su Internet, supportando così la missione più ampia di Google di rendere le informazioni accessibili a tutti in modo utile.

A partire dal 4 gennaio, l’1% degli utenti di Chrome vedrà comparire un popup che notifica la “Protezione antitracciamento”, attivata per impostazione predefinita. Un piccolo logo a forma di occhio nella barra dell’URL confermerà la reale scomparsa dei cookies dal browser, offrendo un’esperienza di navigazione più sicura e rispettosa della privacy.

Sebbene i requisiti per far parte dell’1% degli utenti privilegiati non siano ancora chiari, è certo che questo cambiamento avrà un impatto duraturo sull’esperienza di Internet di coloro che ne beneficeranno. Navigare in rete con la consapevolezza che il proprio browser sta attivamente proteggendo la privacy rappresenta una trasformazione significativa, e solo il passare del tempo potrà confermare appieno gli effetti di questa innovazione. Con il costante aumento della dipendenza dalle offerte gratuite sul web, la missione di Google di garantire una Internet libera e aperta si sposa con l’obiettivo più ampio di preservare la privacy degli utenti, creando così un nuovo paradigma nell’ecosistema digitale.