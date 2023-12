Recentemente la sicurezza della libreria Ledger HQ, fornitore di wallet hardware, è stata compromessa da un attacco hacker che ha avuto un impatto significativo sulle operazioni con diverse dApp (applicazioni decentralizzate). Il problema ha portato a un rischio di compromissione dei fondi degli utenti che interagiscono con la DeFi (finanza decentralizzata), e diverse dApp hanno reagito disabilitando i loro front-end per evitare ulteriori danni.

Sicurezza cripto sotto attacco degli hacker

Il problema ha origine da un codice “malevolo” inserito nella libreria Ledger HQ, che è stata ospitata su uno specifico “content delivery network” (CDN). L’hacker ha sostituito il software di Ledger con un codice dannoso progettato per “drenare” le risorse degli utenti, causando perdite significative. Secondo Blockaid, un’azienda di analisi, nelle prime due ore dall’individuazione del problema, sono stati persi circa 150.000 dollari, ma questa cifra è rapidamente salita a mezzo milione di dollari.

Le principali dApp hanno adottato precauzioni tempestive, disabilitando i loro servizi e avvisando gli utenti di non interagire con le applicazioni fino a quando la situazione non sarà risolta. Tether, la criptovaluta ancorata al dollaro, ha reagito inserendo l’indirizzo dell’hacker in una blacklist per prevenire ulteriori danni.

Ledger ha risposto prontamente al problema della sicurezza, informando la community che aveva lanciato una patch per rimuovere la versione dannosa del Ledger Connect Kit. Tuttavia, è stato emesso un avvertimento generale agli utenti, consigliando di evitare di interagire con qualsiasi dApp fino a quando il problema non sarà completamente risolto e un nuovo avviso sarà pubblicato.

Criptovalute in allarme, una sfida accettata

Metamask, un popolare portafoglio di criptovalute, ha anche affrontato la questione, sottolineando che nonostante l’origine del problema sia legata a Ledger, tutti gli utenti potrebbero essere potenzialmente colpiti. Metamask ha rilasciato un aggiornamento dell’applicazione per mitigare eventuali problematiche e garantire la sicurezza degli utenti. In questo contesto, il mondo delle criptovalute e della finanza decentralizzata deve affrontare sfide significative per garantire la sicurezza delle transazioni e proteggere gli investitori dagli attacchi hacker.