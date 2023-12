L’ultimo aggiornamento iOS 17.2 di Apple ha portato una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui l’introduzione dell’app Diario, progettata per catturare i flussi di pensieri e le riflessioni degli utenti direttamente sugli iPhone. Questa innovativa applicazione va oltre una semplice raccolta di appunti, poiché sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire annotazioni personalizzate in base alle attività svolte con il telefono.

L’app Diario arriva su iPhone

L’interfaccia user-friendly di Diario rende l’esperienza utente intuitiva, ma la sua vera forza risiede nella capacità di riconoscere e suggerire automaticamente annotazioni legate a specifici “momenti” della giornata. Ad esempio, potrebbe consigliare di annotare una foto appena scattata, un luogo visitato o persino una canzone ascoltata. Questi suggerimenti personalizzati sono il risultato di complessi algoritmi di machine learning, che analizzano il comportamento dell’utente e adattano le raccomandazioni di scrittura di conseguenza.

Un aspetto cruciale affrontato da Apple è quello della privacy. Il dispositivo garantisce che tutte le annotazioni inserite in Diario siano crittografate. L’accesso all’app richiede l’autenticazione attraverso Face ID o Touch ID, assicurando un ulteriore livello di sicurezza. Le voci del Diario vengono archiviate in modo sicuro nello spazio iCloud con crittografia end-to-end, mentre i suggerimenti vengono elaborati direttamente sul dispositivo.

Nuove funzionalità in arrivo

Oltre all’app Diario, l’aggiornamento iOS 17.2 ha introdotto anche una nuova funzionalità per gli iPhone 15 Pro: la capacità di registrare Video Spaziali. Questa funzione offre agli utenti un’esperienza davvero tridimensionale. Questi video, catturati con la fotocamera principale e quella ultra-grandangolare contemporaneamente, presentano una risoluzione di 1080p a 30 frame al secondo. Inoltre, sono compatibili con il formato HEVC. La vera novità sta nel fatto che per apprezzare appieno l’aspetto tridimensionale di questi video, sarà necessario utilizzare il visore Apple Vision Pro, che sarà disponibile nel mercato statunitense nei primi mesi del 2024.

Il Tasto Azione ha ottenuto una nuova funzionalità di traduzione durante la registrazione vocale, utilizzando le impostazioni dell’app Traduci. Inoltre, sono stati introdotti nuovi widget per il Meteo, miglioramenti nelle funzionalità di Messaggi, e il supporto alla ricarica wireless Qi2 per iPhone 13 e 14.

In Italia, iOS 17.2 ha introdotto la compatibilità con la funzionalità voce Wi-Fi per gli utenti TIM, consentendo chiamate sotto rete Wi-Fi. Tuttavia, la disponibilità per gli utenti WindTre potrebbe essere una caratteristica futura, poiché la società non ha ancora ufficialmente aggiornato la lista dei telefoni compatibili.

L’aggiornamento ha coinvolto anche altri sistemi operativi di Apple, come watchOS 10.2 e iPadOS 17.2. Una funzione degna di nota è l’accesso ai dati di Salute tramite Siri direttamente in locale, senza la necessità di passare attraverso i server Apple. Questa funzionalità è attualmente attiva solo per l’inglese negli Stati Uniti, ma Apple ha promesso di estenderla ad altre lingue nel tempo.