Negli ultimi tempi WhatsApp sta letteralmente facendo impazzire i suoi utenti grazie all‘introduzione di numerose funzioni che ottimizzano l’esperienza sull’applicazione.

Come ben sappiamo l’app verde, sin dai suoi esordi come semplice applicazione di messaggistica istantanea, è sempre stata una tra le più utilizzate al modo.

Ancora oggi, nonostante WhatsApp sia ormai ben lontana da essere una semplice applicazione dove si scambiano i messaggi di testo, continua a essere tra le più scaricate, contando infatti circa 2,3 miliardi di utenti in tutto il mondo.

Negli ultimi tempi l’app di Meta ha spinto molto sugli aggiornamenti, introducendo numerosissime funzioni in tempi davvero molto brevi. Tra le nuove funzioni più apprezzate abbiamo sicuramente la possibilità di inviare video o foto nella risoluzione originale, la possibilità di creare e personalizzare avatar e la possibilità di inviare note vocali che si autodistruggono dopo poco tempo, rendendo gli audio più sicuri.

WhatsApp, la nuova funzione dei Pin ai messaggi

Le novità a quanto pare non sono finite qui ma WhatsApp intende davvero chiudere il 2023 in bellezza per poi prepararsi a ulteriori miglioramenti nel prossimo anno.

E lo fa con una funzionalità davvero molto utile per gli utenti, soprattutto per chi deve organizzare degli eventi sui gruppi molto numerosi.

Sto parlando dell‘introduzione dei Pin per i messaggi. Cosa sono questi Pin e perché potrebbero essere così utili?

Quante volte vi è capitato di essere aggiunto in un gruppo e di perdere di vista i messaggi organizzativi davvero importanti in mezzo alla miriade di altri testi inviati dagli altri partecipanti?

Ebbene con il Pin sarà possibile fissare i messaggi più importanti in alto in modo che non vadano persi in mezzo ad altri non pertinenti.