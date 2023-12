Fastweb, operatore di telecomunicazioni italiano, sta per lanciare un rivoluzionario sistema operativo basato sull’Intelligenza Artificiale (AI) entro la metà del 2024. Questa innovativa piattaforma sarà offerta sia al settore privato che a quello pubblico attraverso il paradigma del cloud, aprendo nuove frontiere nello sviluppo di applicazioni avanzate.

Il cuore di questa iniziativa è la recente acquisizione da parte di Fastweb di un supercomputer Nvidia di ultima generazione. Con 31 unità Nvidia DGX H100, una piattaforma progettata su misura per progetti legati all’AI, e dotato di 248 schede grafiche Nvidia H100 Tensor Core, il sistema promette prestazioni eccezionali nell’addestramento e nell’esecuzione di modelli di AI complessi.

Fastweb con Nvidia vuole addestrare una nuova AI

Un aspetto particolarmente innovativo di questa iniziativa è l’impegno di Fastweb nello sviluppo del primo modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) addestrato in italiano. Questo progetto ambizioso coinvolgerà un team di esperti di intelligenza artificiale generativa, che utilizzeranno sistemi avanzati di deep learning per elaborare l’LLM. Quest’ultimo sarà costruito sulla base di set di dati in lingua italiana, mirando a catturare non solo la struttura grammaticale, ma anche le sfumature linguistiche, il contesto e la specificità culturale nazionale.

Fastweb prevede di mettere a disposizione questa tecnologia rivoluzionaria attraverso il suo servizio cloud, rendendola accessibile a una vasta gamma di utenti, tra cui aziende, università, startup e Pubbliche Amministrazioni. Questa apertura consentirà a terzi di sfruttare il potenziale dell’AI generativa per lo sviluppo di servizi e applicazioni in diversi settori, tra cui sanità, istruzione e mobilità.

La visione di Fastweb è quella di trasformare il proprio modello di linguaggio di grandi dimensioni in una “piattaforma per lo sviluppo”, aprendo le porte a terze parti per la creazione di una vasta gamma di applicazioni di intelligenza artificiale generativa. La società mira a catturare non solo la complessità della lingua italiana, ma anche a fornire una base solida per l‘innovazione e lo sviluppo tecnologico nel contesto specifico della cultura nazionale.

Questo ambizioso progetto rappresenta un passo significativo verso l’evoluzione dell’ecosistema dell’AI in Italia, aprendo nuove opportunità per la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni avanzate basate sull’AI. Con il suo impegno nel fornire un sistema operativo all’avanguardia, Fastweb sta contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro della tecnologia in Italia e oltre.