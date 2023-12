Netflix ha recentemente risposto alle richieste del mercato, in particolare degli inserzionisti pubblicitari del suo piano Base con Pubblicità e dei creatori di contenuti a seguito degli scioperi di Hollywood, pubblicando per la prima volta un dettagliato report sui dati di visualizzazione dei suoi contenuti. Questo gesto è stato accolto con grande interesse, poiché offre una panoramica più dettagliata delle abitudini di visione degli utenti sulla piattaforma di streaming. Va notato che il report non fornisce informazioni sugli utenti unici, ma si concentra sulle ore visualizzate di ben 18mila titoli, rappresentando il 99% del catalogo disponibile.

Il nuovo report sulle visualizzazioni di Netflix

Denominato “What We Watched: A Netflix Engagement Report”, il report diventerà un appuntamento fisso con due pubblicazioni all’anno, coprendo i dati dei due semestri. I contenuti inclusi nel report riguardano sia titoli originali che quelli in licenza che hanno registrato almeno 50.000 ore di visione. In totale, gli abbonati hanno trascorso quasi 100 miliardi di ore davanti a Netflix, evidenziando l’enorme impatto della piattaforma nella vita quotidiana di milioni di persone.

Tra gli elementi evidenziati da Netflix, spicca il successo di sequel e spin-off, la popolarità delle nuove serie capaci di generare audience e fandom, nonché l’interesse crescente per le produzioni non in lingua inglese, responsabili del 30% delle visualizzazioni totali. L’azienda ha inoltre sottolineato che l’entusiasmo per le produzioni si estende ben oltre la loro prima apparizione, citando l’esempio di “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, uscito nell‘ottobre 2022 e che ha generato 80 milioni di ore tra gennaio e giugno 2023.

Un aspetto interessante è l’attenzione significativa riservata anche ai vecchi titoli in licenza, rappresentanti il 45% del totale delle visualizzazioni. La scelta di riproporre classici come “Love Actually” in prossimità delle festività natalizie dimostra l’efficacia di questa strategia. Serie come “Breaking Bad” e “Suits” continuano a mantenere un pubblico fedele, sottolineando la longevità degli show di successo.

Ulteriori informazioni fornite

Il report ha fornito dettagli sui titoli più visti, con la prima stagione di “The Night Agent” in testa con oltre 812,1 milioni di ore, seguita dalla seconda stagione di “Ginny & Georgia” con 665,1 milioni di ore. Tra i film, “The Mother” ha conquistato la vetta con 249,9 milioni di ore. Per quanto riguarda i titoli italiani, “La legge di Lidia Poët: Stagione 1” è stata la più popolare con 85 milioni di ore, seguita da “Mare Fuori”, stagione 1 e 1, con 31 milioni di ore ciascuna e “Il Mio Nome è Vendetta” con 32,1 milioni di ore. “Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare” ha accumulato 2,5 milioni di ore.

Un insight interessante condiviso da Netflix è che il successo di un titolo non è determinato solo dalle ore viste. Un ulteriore elemento importante è l’engagement dell’audience e la sua dimensione relativa ai fattori economici associati al titolo. Si è suggerito di fare riferimento alle classifiche settimanali “Top 10” e “Most Popular” per una valutazione più accurata, considerando anche la data di uscita del contenuto.