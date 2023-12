L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha al momento disponibili diverse offerte interessanti della gamma Port In dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tuttavia, l’operatore ha da poco deciso di ampliare ulteriormente la sua proposta con una nuova super offerta, ovvero Lyca Port In 599. Come da tradizione dell’operatore, si tratta di un’offerta molto conveniente e che include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile amplia la sua proposta con la nuova Lyca Port In 599

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha da poco ampliato la sua proposta con la nuova offerta mobile denominata Lyca Port In 599. Come già accennato in apertura, ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un’offerta super conveniente e con tanto da offrire. Nello specifico, la nuova offerta dell’operatore include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Il costo per il rinnovo mensile, come suggerisce il nome, è di appena 5,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, sembra che quest’offerta sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. L’offerta Lyca Port In 599 dovrebbe essere infatti disponibile all’attivazione fino al prossimo 31 dicembre 2023.

Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prolungare ulteriormente la sua disponibilità. Ricordiamo comunque che al momento sono già disponibili anche altre offerte mobile della gamma Port In. Tra queste, ricordiamo ad esempio Lyca Port In 799 con 200 GB di traffico dati ogni mese.