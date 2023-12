Quanti di voi vorrebbero poter acquistare un tablet Android e spendere solamente 99€? immaginiamo moltissimi, per questo motivo oggi vi parliamo dell’ottima offerta disponibile su Amazon, con la quale si aprono le porte di un risparmio davvero più unico che raro.

Il modello in promozione prevede una diagonale di schermo pari a 10,5 pollici di diagonale, è un classico IPS LCD con risoluzione 19200 x 1200 pixel, si tratta a tutti gli effetti di un FullHD di buona qualità, mosso da un processore Octa-core, l’Unicore T616, affiancato a sua volta da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD).

Tablet Android, quanto costa su Amazon?

Il suo prezzo finale che gli utenti devono necessariamente versare rappresenta uno degli aspetti più positivi, basti pensare infatti che la cifra più bassa raggiunta recentemente era di 399 euro, ulteriormente ribassata da Amazon con uno sconto del 63%, raggiungendo 149,99 euro, per poi avere la possibilità di applicare il coupon in pagina da 50€, per spendere in finale solamente 99 euro.

L’occasione è davvero ghiotta e non dovete lasciarvela sfuggire, il sistema operativo è Android 12, con pochissime personalizzazioni nell’interfaccia, è un dispositivo con WiFi dual-band, connettività 4G (si può quindi inserire una SIM esterna), bluetooth 5.0, batteria da ben 7000mAh per una eccellente autonomia generale, passando per il connettore USB-C nella parte inferiore, doppi altoparlanti per una multimedialità superiore al normale, e molto altro ancora.

La consegna è prevista entro pochissimi giorni con Amazon, gli utenti che sceglieranno di fare l’ordine devono comunque sapere che è presente la solita garanzia della durata di 24 mesi.