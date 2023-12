Netflix ha entusiasmato gli appassionati di tennis annunciando “El Slam de Netflix”, un evento in diretta da Las Vegas che vedrà il leggendario Rafael Nadal sfidare la giovane promessa Carlos Alcaraz. L’incontro, programmato per il 3 marzo 2024 alle ore 21 presso l’MGM Resorts International, sarà trasmesso live sulla piattaforma di streaming.

Questa mossa conferma l’interesse crescente di Netflix per gli eventi sportivi in diretta, nonostante non abbia acquisito i diritti tv per la Serie A, recentemente assegnati a DAZN e ovviamente a Sky. All’inizio dell’anno, la piattaforma aveva già dichiarato, infatti, un torneo di golf in live con alcuni dei migliori piloti della Formula 1.

La sfida del secolo?

Ciò che rende “El Slam de Netflix” un evento particolarmente atteso è il confronto tra due generazioni di tennisti. Rafael Nadal, uno dei più grandi nella storia del tennis, fa il suo ritorno sui campi dopo una serie di infortuni. Carlos Alcaraz, insieme a Jannik Sinner, è considerato il futuro del tennis mondiale. Il duello si prospetta avvincente e attirerà con certezza migliaia di appassionati.

Per Nadal, sarà anche la sua prima visita a Las Vegas e il tennista spagnolo si è già dichiarato decisamente entusiasta di sfidare sul campo un suo connazionale dal così grande talento. L’incontro promette non solo di offrire spettacolo sportivo, ma anche di unire passato e futuro del tennis in un evento straordinario trasmesso in diretta su Netflix.

Le Perle di Netflix da Gustare Prima di Natale

Discostandoci dal tema sportivo, non possiamo non concentrarci su qualche visione su Netflix da provare in questi giorni di festività Natalizie. Tra i film più apprezzati, spiccano “Intreccio di Destini”, “Il mondo dietro di te” e “Family Switch” remake in dimensione famiglia di “Quel pazzo venerdì” .

Nel regno delle serie TV, Netflix presenta una varietà di contenuti che toccano molteplici generi per accontentare tutti gli utenti. Ritorna “Odio il Natale”, che ci aveva lasciato con il fiato sospeso. Chi ha bussato alla porta di Gianna? Emerge poi “Uno splendido errore”, adolescenziale, non a tema Natale, ma che piacerà a chi è amante del Romance. Ci sono anche tutti i classici del periodo per fare un sano rewatch come si deve. Noi vi consigliamo di partire con “ELF” e poi puntare sul “The Grinch”.