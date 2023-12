Tra pochissime ore il noto videogame God of War Ragnarok si espanderà finalmente con Valhalla, il nuovo ed attesissimo DLC gratuito per i possessori del gioco, presto disponibile già per il download.

La dimensione del download per la versione europea del gioco è di 8.394 GB, mentre la versione americana richiede solo 7.667 GB. La differenza è probabilmente dovuta all’inclusione di più lingue nella versione europea. Per quanto riguarda invece, la dimensione del download della versione PS4, essa non è stata ancora annunciata, ma si presume dovrebbe essere simile.

DLC gratuito: Nuove esperienze ed equipaggiamenti per tutti i possessori del videogame

Questo DLC è un’iniziativa presa dagli sviluppatori del videogame, come ringraziamento per tutti fan, che sono rimasti sempre fedeli al gioco nel corso degli anni.

Il DLC di God of War Ragnarok Valhalla, è un esperienza separata da God of War Ragnarok , dunque non dovrete preoccuparvi di disporre di determinati aggiornamenti o di essere arrivati a un certo punto della storia.

L’ avventura inizia nel momento in cui Kratos e Mimir si addentrano nelle profondità del Valhalla, (epilogo del Gioco base). I giocatori dovranno accompagnare Kratos ad intraprendere un nuovo viaggio, molto riflessivo e personale.

Dovranno affrontare le sfide che incontreranno nel corso del loro cammino, inizialmente, senza potenziamenti, attacchi o altro tipo di equipaggiamento. Tutte cose che i gamers dovranno riuscire ad acquisire durante il loro percorso nel gioco, insieme ad altri bonus e vantaggi.

Ad ogni fallimento il giocatore ricomincerà dall’inizio, perdendo tutti i progressi raggiunti fino a quel momento. Anche se presto saranno disponibili anche dei power-up permanenti per agevolare e rendere più semplici i tentativi successivi.

In conclusione il DLC God of War Ragnarok Valhalla, di uno dei più famosi videogame della storia, debutterà il 12 Dicembre 2023, alle ore 18.00 (orario italiano) e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco.