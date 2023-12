Il Natale è ormai alle porte e se ancora non avete provveduto ad acquistare i regali, vi comunichiamo che mancano davvero pochi giorni per farvi venire idee.

Se siete alla ricerca di un regalo particolare per un vostro amico o parente, la piattaforma Amazon potrebbe aiutarvi con Fujifilm instax mini 12 Lilac Purple, attualmente proposta in offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fujifilm instax mini 12 Lilac Purple in super offerta su Amazon

Riempi la tua vita di allegria, creatività e colore con una macchina fotografica a sviluppo istantaneo intuitiva, veloce e di facile utilizzo: ti accompagnerà in ogni tua avventura. Ruota l’obiettivo per accendere la fotocamera, ruotalo nuovamente per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto: stampa in soli 5 secondi un capolavoro in formato mini.

L’esposizione ed il flash si regolano in automatico: puoi immortalare i tuoi momenti in ogni condizione di luce; scatta il tuo autoritratto al primo click con l’inquadratura giusta grazie allo specchietto selfie. Libera la creatività con l’app INSTAX UP! e trasforma le tue stampe preferite in formato digitale: crea un album fotografico per custodire i tuoi ricordi e condividere i momenti più emozionanti con i tuoi amici.

Preparati a un’esplosione di colori con un design frizzante e pop, disponibile in cinque nuance pastello per un dettaglio di tendenza da abbinare al tuo stile: scegli quello che più esprime la tua personalità. Se volete scoprire qualcosa in più su questo prodotto, non vi resta che visitare questo link, la pagherete solo 69.99 euro invece che 89.99 euro.