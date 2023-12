Wi-Fi 7, in arrivo velocità di Connessione stellare da 40 Gbps

Il panorama della connettività sta subendo trasformazioni significative, specialmente in Europa occidentale, dove il 5G non ha ancora raggiunto il livello di diffusione previsto. Tuttavia, un’altra innovazione tecnologica è in procinto di rivoluzionare le reti domestiche e aziendali: l’introduzione dello standard Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7: sta per cambiare il futuro di internet

La Wi-Fi Alliance ha recentemente annunciato che Wi-Fi 7, l’ultima evoluzione nello standard di rete wireless, è in fase finale di sviluppo e si prevede che sarà pronto per l’implementazione all’inizio del 2024. Questo standard emergente promette di superare le prestazioni del suo predecessore, Wi-Fi 6, raggiungendo una velocità massima teorica di 40 Gbps, più di quattro volte superiore ai 9,6 Gbps del Wi-Fi 6.

Una delle caratteristiche distintive del Wi-Fi 7 è l’utilizzo di una nuova banda di frequenza da 6 GHz, che si aggiunge alle esistenti bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Questa espansione permette una maggiore capacità di trasmissione dati e una riduzione della congestione del segnale, particolarmente utile in ambienti con molti dispositivi connessi. Il Wi-Fi 7 migliora anche le tecnologie di velocità di connessione introdotte con il Wi-Fi 6, permettendo di sperimentare velocità fino a 4,8 volte superiori.

Il lancio ufficiale del Wi-Fi 7 è previsto per il primo trimestre del 2024, e con esso, la possibilità per i dispositivi compatibili di sfruttare pienamente queste nuove capacità. Gli apparecchi già predisposti per il Wi-Fi 7, come router, modem router, chiavette e schede di rete, riceveranno aggiornamenti firmware per abilitarli a operare secondo il nuovo standard.

Le potenzialità del Wi-Fi 7 non si limitano alla velocità di trasmissione. Esso promette anche di supportare applicazioni che richiedono alti livelli di throughput, bassa latenza e affidabilità. Questo include l’uso in ambiti domestici, aziendali e industriali, nonché in applicazioni emergenti come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la formazione 3D immersiva. La capacità di gestire lo streaming video ad altissima definizione aprirà nuove frontiere nell’intrattenimento e nella comunicazione, rendendo il Wi-Fi 7 un pilastro fondamentale nella prossima generazione di tecnologie di rete.