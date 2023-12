Unieuro presenta un’offerta imperdibile con lo sconto Sottocosto su un laptop della gamma Lenovo, il Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin, con uno sconto notevole che scadrà il prossimo 16 dicembre 2023.

Il Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin è proposto a 2299 Euro, rispetto ai 2799 Euro di listino. Inoltre, Unieuro offre la possibilità di pagare in tre rate con Klarna, al costo di 766,33 Euro ciascuna, senza interessi. La consegna è gratuita e prevista tra prima che arrivino le feste di Natale. Attenzione al ritiro in negozio: esso varia a seconda del negozio scelto. È anche possibile aggiungere un’assistenza di 12 mesi al costo di 175,99 Euro.

Laptop e Offerte Unieuro da non perdere fino al 16 dicembre

La configurazione del laptop include uno schermo da 16 pollici, un processore Intel Core i7-1370H, ben 16GB di RAM e anche un’SSD da 1 terabyte. La scheda grafica in uso è una NVIDIA GeForce RTX 4060. Sono inoltre disponibili da Unieuro anche bundle con Microsoft 365 Personal, mouse ergonomici come il Logitech MX Master 3S e altri accessori imperdibili.

Le offerte Sottocosto di Unieuro, valide fino al 16 dicembre, costituiscono un’opportunità pazzesca per accedere a prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. Tra le proposte in primo piano, spicca l’Apple iPhone 14, proposto a soli 699 euro. Questo dispositivo, celebre per la sua eccellenza costruttiva e prestazioni avanzate, dona un’esperienza utente ottimale, anche se va tenuto presente che i prodotti Apple tendono ad avere un prezzo leggermente superiore rispetto ad altri concorrenti.

Un’alternativa di rilievo è rappresentata dal Samsung Galaxy S23 Ultra, proposto a 949 euro. Appartenente alla prestigiosa serie Galaxy S di Samsung, questo smartphone Android si distingue per caratteristiche di fascia alta, tra cui una fotocamera avanzata, un display di alta qualità e specifiche hardware all’avanguardia.

Per chi ricerca un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono disponibili opzioni come il Google Pixel 7A oppure il Samsung Galaxy A54 5G, entrambi proposti a meno di 400 euro. Questi dispositivi di fascia medio-alta offrono prestazioni soddisfacenti e una gamma completa di funzionalità. Nel caso in cui si voglia ancora risparmiare ancor di più, si possono considerare soluzioni come il Motorola Moto G14, Galaxy A14 o il Galaxy A23. Grazie ad Unieuro, la varietà di offerte permette di trovare il dispositivo ideale in base alle esigenze e al budget di ciascun cliente.