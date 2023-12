Nel recente post pubblicato su LinkedIn da Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, si evidenziano le crescenti sfide che il settore delle telecomunicazioni sta affrontando. Labriola sottolinea come il mercato delle telecomunicazioni stia subendo cambiamenti significativi, con un aumento esponenziale delle applicazioni e dei consumi di rete. Tuttavia, afferma che, nonostante questo aumento nella domanda e i crescenti costi di adeguamento delle reti e dei servizi di assistenza, i prezzi per i consumatori sono diminuiti notevolmente negli ultimi dieci anni.

Pietro Labriola di TIM alza un sipario sul futuro delle telecomunicazioni

Secondo l’AD di TIM, il consumo di dati si è moltiplicato per 10, mentre il prezzo si è ridotto di quasi 1/4 nel decennio. Labriola mette in evidenza un grafico che mostra i picchi di traffico degli ultimi giorni, evidenziando come eventi come le partite di calcio o gli aggiornamenti di giochi popolari, come Fortnite, siano in grado di influenzare notevolmente l’attività online.

La tesi centrale del post sembra essere che il modello attuale del mercato delle telecomunicazioni potrebbe non essere sostenibile a lungo. Labriola sostiene che, mentre in altri settori essenziali, come acqua, luce e gas, si osserva una crescita massiccia dei consumi, il prezzo rimane stabile o addirittura aumenta. Tuttavia, il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da un costante progresso tecnologico che migliora le prestazioni della rete a costi più o meno stabili.

Come i prezzi diminuiscono mentre la domanda esplode

Il post termina con una prospettiva più cupa, indicando che, per TIM, investimenti e pianificazione sono fondamentali, ma diventa sempre più difficile immaginare un futuro in cui il consumo dati possa continuare ad essere considerato illimitato. Labriola avverte che, senza investimenti adeguati, le reti potrebbero essere a rischio, mettendo in pericolo la continuità dei servizi stessi. Sottolinea che il ritorno economico e la continuità del servizio devono essere considerati allo stesso livello di importanza.

In conclusione, il post di Labriola sembra suggerire che, nel settore delle telecomunicazioni, potrebbero essere in arrivo cambiamenti significativi, forse anche sotto forma di revisioni dei modelli di consumo dati. Mentre le innovazioni tecnologiche continuano a migliorare le reti, sembra che il settore stia affrontando sfide economiche che potrebbero richiedere un riesame dei modelli di business e dei costi associati.