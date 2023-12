Samsung ha oggi comunicato il rilascio dell’importante aggiornamento software per alcuni smartphone e tablet attualmente in commercio, lanciando l’ennesimo forte segnale dell’attenzione dell’azienda verso i clienti che hanno deciso di darle fiducia, con update mirati e costanti, anche per dispositivi non propriamente recenti.

A seguito delle precedenti occasioni in cui vi abbiamo potuto parlare dell’update, e vogliamo rimandarvi a quest’articolo per conoscere nel dettaglio tutte le novità introdotte dall’azienda, dovete segnarvi le date del 12 dicembre e del 18 dicembre, come occasioni speciali per effettuare l’upgrade alla One UI 6.0 di Android 14.

Samsung aggiorna altri smartphone alla One UI 6.0

I modelli coinvolti nell’aggiornamento sono suddivisi appunto nelle suddette date: il 12 dicembre è stato rilasciato per Galaxy M53 5G, Galaxy A23 5G ed anche per il tablet Galaxy Tab Active4 Pro, mentre a partire dal 18 dicembre lo potranno scaricare anche coloro che sono in possesso di un Galaxy A52 5G ed anche di un Galaxy A13.

Il download dell’aggiornamento sarà completamente automatico, infatti da solo il sistema provvederà ad installarlo sul dispositivo portatile; se così non fosse potete forzare la ricerca dell’update andando nel menù impostazioni e selezionando la voce “Aggiornamento Software”, così da spingere lo stesso sistema a verificare l’eventuale presenza di qualcosa da scaricare.

Se tutto quanto indicato dovesse risultare essere un buco nell’acqua, le scelte da fare sono due: o attendere il vostro turno, in quanto comunque il rilascio dell’aggiornamento è graduale, oppure scaricare l’APK dalla rete ed installare il tutto manualmente. Quest’ultima opzione è fortemente sconsigliata, la potranno fare solamente gli utenti esperti e sicuri che potrebbero andare in contro anche a difficoltà di vario genere.