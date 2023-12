WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, di recente,

ha introdotto alcune nuove funzionalità sia per utenti Android sia per iOS.

Il fatto che l’app sia in continuo aggiornamento rappresenta uno degli elementi peculiari della piattaforma, che intende migliorare sempre di più i suoi servizi al fine di garantire un’esperienza utente ancora più coinvolgente e sicura.

Questi aggiornamenti, di cui vi parleremo, saranno disponibili sia per la versione beta sia per la versione stabile dell’app.

WhatsApp, tutti gli attuali aggiornamenti beta

L’ultima versione beta di WhatsApp ha iniziato a testare una nuova barra di risposta per gli aggiornamenti di stato. La barra di risposta è stata progettata per migliorare l’interazione tra gli utenti, semplificando la risposta agli aggiornamenti di stato.

La versione compatibile di WhatsApp beta per Android è la 2.23.26.3, mentre quella per iOS è la 23.15.10.72.

La barra di risposta sarà sempre visibile, di conseguenza non sarà più necessario scorrere verso l’alto per accedervi. Ciò semplifica notevolmente l’esperienza d’uso dell’utente, in quanto sarà sufficiente un semplice tocco, per rispondere a un aggiornamento di stato.

Inoltre, esclusivamente per gli utenti iOS, WhatsApp ha introdotto alcune funzionalità volte a migliorare l’esperienza di comunicazione degli utenti. Queste sono:

I Messaggi bloccati: la possibilità di bloccare i messaggi nelle chat e nei gruppi di tutti i membri. I messaggi bloccati rimarranno nella chat, ma non saranno visibili agli altri partecipanti.

la possibilità di bloccare i messaggi nelle chat e nei gruppi di tutti i membri. I messaggi bloccati rimarranno nella chat, ma non saranno visibili agli altri partecipanti. Controllo qualità della rete: la possibilità di verificare la qualità della connessione di rete durante una videochiamata.

la possibilità di verificare la qualità della connessione di rete durante una videochiamata. Opzione Visualizza una volta per i messaggi vocali, proprio come con le foto e i video, anche i messaggi vocali, con questa nuova opzione, non potranno più essere condivisi, inoltrati o salvati in qualche modo.

Per accedere alle ultime novità WhatsApp assicuratevi di avere installata l’ultima versione disponibile dell’app. Nel caso in cui non disponesse ancora di queste nuove funzionalità, non temete, la piattaforma provvederà gradualmente a diffondere i nuovi aggiornamenti su larga scala. Di conseguenza è possibile che ci sarà da attendere ancora qualche altro giorno.