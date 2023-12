Unieuro offre un’opportunità imperdibile con il suo Sottocosto, valido fino al 16 dicembre 2023, che presenta uno sconto notevole su un laptop di fascia alta della rinomata gamma Lenovo Yoga. Il Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin, originariamente quotato a 2799 Euro, è ora disponibile a soli 2299 Euro. Una promozione che offre un risparmio significativo, rendendo questa offerta particolarmente allettante per coloro che cercano prestazioni di alto livello a un prezzo più accessibile.

Scopri le potenzialità del Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin

La promozione non si ferma qui: Unieuro offre la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate con Klarna, con importi mensili di 766,33 Euro, senza interessi. Inoltre, la consegna è gratuita, con una stima di arrivo tra il 12 e il 14 dicembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine il giorno stesso. Chi preferisce il ritiro in negozio può selezionare l’opzione che meglio si adatta, con tempi di disponibilità variabili a seconda del punto vendita scelto.

La configurazione del laptop in offerta è notevole, con uno schermo ampio da 16 pollici, alimentato da un processore Intel Core i7-1370H, 16GB di RAM e un SSD da 1 terabyte. La presenza della potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 garantisce prestazioni grafiche all’avanguardia. Per coloro che desiderano ulteriore sicurezza e tranquillità, è disponibile un’estensione di garanzia aggiuntiva di 12 mesi a un prezzo di 175,99 Euro.

Personalizza il tuo Sottocosto

Unieuro offre anche la possibilità di completare il tuo acquisto con pratici bundle, tra cui Microsoft 365 Personal, mouse come il Logitech MX Master 3S e altri accessori. La varietà di opzioni consente agli acquirenti di personalizzare l’acquisto secondo le proprie esigenze e preferenze.

Tuttavia, data l’attrattiva di questa offerta, è consigliabile agire prontamente per evitare che le scorte esauriscano. La combinazione di specifiche di alto livello e uno sconto sostanziale rende il Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin un affare allettante per chi cerca un laptop di fascia alta a un prezzo conveniente.