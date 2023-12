SottoCosto Unieuro da far letteralmente impazzire i consumatori con il lancio di una nuova serie di prezzi molto più bassi del normale, che avvicinano ulteriormente l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, siano essi smartphone che dispositivi elettronici generali.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, con la possibilità comunque di accedervi senza alcun problema sia in negozio che online, così da riuscire a ricevere la merce gratuitamente a domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il risparmio è super anche per la possibilità di godere delle stesse riduzioni con garanzia di 24 mesi e per la variante no brand dello stesso smartphone o prodotto di elettronica.

Unieuro: offerte shock per tutti gli utenti

Gli ottimi prezzi bassi di Unieuro fanno letteralmente sognare gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti fino al 16 dicembre, a patto che prestino attenzione alle scorte estremamente scarse (e che potrebbero terminare anzitempo). Il prodotto maggiormente capace di catturare la nostra attenzione è senza dubbio iPhone 14, che oggi ha un costo di 699 euro, volendo invece restare sempre nella fascia alta della telefonia mobile Android, ecco che la scelta potrebbe ricadere direttamente su Samsung Galaxy S23 Ultra, che ha un costo di 949 euro.

Gli altri prodotti di qualità sono rappresentati da smartphone che hanno un costo inferiore ai 400 euro, tra questi spiccano Google Pixel 7A, oppure Galaxy A54, entrambi proposti a 399 euro. Ogni altro sconto del volantino Unieuro viene raccolto nelle pagine che trovate elencate anche online sul sito ufficiale.