Renault, la nota casa automobilistica francese, fondata a Parigi nel 1898, ha in serbo una grande novità.

La società si sta occupando della realizzazione di un nuovo modello di auto elettrica più accessibile dal punto di vista economico. In quanto il suo prezzo di vendita dovrebbe trovarsi al di sotto dei 25.000 euro.

L’annuncio del suddetto progetto dovrebbe avvenire ufficialmente il 15 Novembre 2023, data che corrisponde al primo Investor Day della casa automobilistica

Renault: Uno sguardo più dettagliato

Le informazioni che attualmente abbiamo sulla realizzazione di questa nuova auto da parte di Renault sono, sono perlopiù fughe di notizie che, per questa ragione, vi consigliamo di prendere con i guanti.

Tuttavia, in base a quanto è stato rilasciato, sembra che l’auto dovrà essere completata entro il 2026, presso lo stabilimento Novo Mesto in Slovenia. Inoltre, entro il 2030, Renault mira a rilasciare nel mercato altri sei modelli di automobili elettriche.

L’obiettivo vero e proprio, quindi, sarebbe quello di riuscire a produrre 600.000 veicoli elettrici entro il 2026 e un milione entro il 2031.

Per quanto riguarda il lato estetico e strutturale dell’ auto elettrica in fase di lavorazione, non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo. Tutto ciò che sappiamo è che la vettura sarà una city car, molto più piccola della prossima Renault 5.

Il prezzo di partenza, come detto, sarà di 25.000 euro, cosa che la renderà sicuramente più attraente per un gran numero di consumatori.

In caso di nuove informazioni e aggiornamenti a riguardo non tarderemo a riportarli con la massima accuratezza di sempre!

Restate sintonizzati con TecnoAndroid!