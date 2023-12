La recente presentazione di Google Gemini ha destato notevole interesse nel panorama tecnologico, mentre OpenAI si trova ad affrontare le critiche degli utenti riguardo a presunte riduzioni delle prestazioni di ChatGPT e del modello GPT-4, accusati di mostrare segni di “pigrizia”.

OpenAI e le critiche degli utenti

OpenAI ha risposto prontamente a tali preoccupazioni attraverso una serie di tweet, spiegando che stanno affrontando le problematiche e che il “comportamento del modello può essere imprevedibile“. Tuttavia, è stato sottolineato che non si sospetta alcuna modifica al modello stesso, poiché GPT-4 Turbo non ha subito aggiornamenti dall’11 novembre. Inoltre, gli sviluppatori hanno ammesso che solo un gruppo specifico di prompt potrebbe aver subito degradazioni, e risolvere tali problemi potrebbe richiedere del tempo.

OpenAI ha voluto mettere in evidenza la complessità del processo di formazione del modello alla base dell’intelligenza artificiale. Nei tweet, è stato spiegato che ogni nuovo modello viene sottoposto a test approfonditi, sia in termini di metriche di valutazione offline che attraverso test A/B online. Dopo aver ricevuto i feedback, OpenAI cerca di prendere decisioni basate sui dati per determinare se il nuovo modello rappresenti un miglioramento rispetto al precedente per gli utenti reali.

La risposta alle lamentele degli utenti

È importante notare che OpenAI ha rassicurato gli utenti sul fatto che le differenze di comportamento possono essere quasi impercettibili e potrebbero interessare solo specifici prompt. Questo suggerisce che la portata dei cambiamenti potrebbe essere circoscritta a situazioni particolari e non impattare globalmente sull’esperienza degli utenti.

In conclusione, OpenAI sta affrontando le critiche degli utenti con trasparenza, sottolineando la complessità del processo di sviluppo e ribadendo l’impegno nel risolvere le problematiche segnalate dagli utenti. Mentre l’evoluzione tecnologica continua, la collaborazione tra gli utenti e gli sviluppatori diventa cruciale per affrontare le sfide emergenti nel campo dell’intelligenza artificiale.