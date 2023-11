Il Rolls-Royce Merlin, acclamato come uno dei migliori motori mai costruiti, protagonista degli aerei da combattimento della Seconda Guerra Mondiale, ha trovato nuova vita attraverso una ricostruzione accaccuratissima in mattoncini LEGO. Questo incredibile progetto è frutto della genialità di Ronald Tewes, che, attraverso il suo canale YouTube, condivide diverse creazioni affascinanti realizzate esclusivamente con i vivaci pezzi della linea Technic dell’azienda danese.

Uno degli aspetti migliori dei LEGO è che non hanno età e consentono di costruire praticamente tutto. Piccoli e grandi pezzi permettono di costruire l’impossibile con precisione a dir poco stupefacente. Una delle linee più apprezzate è la Technic, progettata proprio per un pubblico più adulto.

Un motore leggendario in LEGO

Il motore V12 da 27 litri, che alimentava icone dell’Aviation come il P-51 Mustang e il Supermarine Spitfire, è stato accuratamente ricreato da Tewes. Il risultato non è solo una rappresentazione visiva impressionante, ma anche un tributo vivido alla maestosità del Rolls-Royce Merlin. La creatività di Tewes non si ferma qui. Oltre al V12, il costruttore ha anche realizzato un dettagliato motore a 7 cilindri della Rolls-Royce, dimostrando ancora una volta la sua abilità nell’arte della costruzione LEGO.

Sebbene non siano disponibili dettagli approfonditi sulle funzionalità del motore, un video caricato dal canale Beyond the Brick consente agli spettatori di ammirare l’opera in azione. La visione del motore in funzione, animato da un piccolo motore elettrico, offre uno spettacolo affascinante, anche se il suo suono non può competere con l’imponenza del Merlin originale alimentato a benzina. In fondo si tratta di mattoncini ed è pazzesco già così.

Mentre il numero di pezzi impiegati e il tempo dedicato alla progettazione rimangono sconosciuti, l’eccezionale risultato è innegabile. La sua abilità nel tradurre un’icona storica come il Rolls-Royce Merlin in mattoncini colorati dimostra la potenza della creatività e l’incredibile versatilità dei LEGO. Magari non potrete mai permettervi una Rolls, ma potreste costruirne una (forse meglio in miniatura) e realizzare i vostri sogni. Altro aspetto positivo è che montare con i mattoncini è terribilmente rilassante, almeno per noi. Svuota la mente e richiede la totale concentrazione, come un puzzle ma molto, molto più divertente.