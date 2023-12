La tavoletta grafica rappresenta il regalo perfetto per un bambino, è un prodotto di piccole dimensioni, che costa relativamente poco, e che gli permetterà di dare letteralmente sfoggio alla propria creatività, riuscendo allo stesso tempo a non richiedere esborsi accessorio o successivi al suo acquisto.

Uno dei modelli più richiesti su Amazon è prodotto da Sciphylia, è una tavoletta grafica LCD con schermo da 8,5 pollici di diagonale, è una lavagna da disegno con penna integrata, completamente portatile grazie alle dimensioni di 22 x 14,5 x 0,6 centimetri, ed un peso che comunque non va oltre i 110 grammi.

Tavoletta grafica con uno sconto incredibile su Amazon

La tavoletta grafica oggetto del nostro articolo è molto apprezzata dal pubblico, infatti ha 228 voti con una valutazione media di 4,6, per un prezzo finale di soli 8,99 euro, che prevede anche il risparmio del 18% sul valore mediano di 10,99 euro.

Per rendere l’esperienza ancora più interessante, il produttore ha giustamente pensato di inserire una selezione di magneti che andranno ad abbellire le scritte ed i disegni dei vostri bambini. Su Amazon è possibile trovare lo stesso prodotto in tre colorazioni differenti (nero, azzurro o rosa), così da personalizzarlo in relazione al sesso dell’utente che lo andrà a ricevere in regalo.

Non richiede l’ausilio di una presa a muro, può quindi essere facilmente utilizzato in portabilità, facilitando di molto la vita di coloro che ad esempio lo vorranno sfruttare in ambienti esterni o in mobilità. La spedizione è rapidissima, gestita direttamente da Amazon in tempi ridotti, con possibilità di restituire il prodotto entro la fine del mese di Gennaio 2024.