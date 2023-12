Il Kia EV9 ha recentemente brillato nei test di sicurezza svolti da Euro NCAP, un’organizzazione leader in Europa che valuta la sicurezza dei veicoli. Il SUV completamente elettrico a sette posti ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle, confermando così le sue eccezionali credenziali in materia di sicurezza.

Nei dettagli, il veicolo è stato valutato in quattro categorie principali, mantenendo standard elevati in ogni fase dei test. L’EV9 ha ottenuto un notevole 84% nella protezione degli adulti, un solido 88% per quanto riguarda la sicurezza dei bambini, un rispettabile 76% nella categoria degli utenti vulnerabili della strada, come i pedoni, e un apprezzabile 83% nella categoria di “assistenza alla sicurezza”, che valuta i veicoli in base alla presenza di sistemi e tecnologie di sicurezza.

Sveliamo il profilo di sicurezza completo del SUV elettrico a sette posti

Durante i test Euro NCAP, l’EV9 ha dimostrato una notevole capacità di assorbire gli impatti in caso di collisione frontale, mantenendo l’integrità dell’abitacolo e garantendo una buona protezione a livello di ginocchia e femori per tutti i passeggeri. La resistenza agli urti laterali è stata valutata al massimo, assicurando un elevato livello di protezione per tutte le aree critiche del corpo. Il sistema avanzato eCall, che avvia automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente, ha ricevuto una menzione particolare per la sua efficacia.

Nel segmento dedicato alla protezione dei bambini, l’EV9 ha ottenuto punteggi elevati, evidenziando un alto grado di sicurezza in tutte le aree critiche del corpo, anche grazie alla flessibilità degli airbag e al sistema intelligente di rilevamento della presenza di bambini.

Per quanto riguarda le tecnologie di assistenza alla sicurezza, l’EV9 ha mostrato ottime prestazioni nel sistema di frenata automatica di emergenza (AEB), dimostrando una pronta rilevazione degli altri veicoli e la capacità di evitare collisioni in diversi scenari di prova. Altri sistemi, come il Lane Keeping Assistant (LKA) e l’assistenza alla velocità, sono stati valutati positivamente per la loro efficacia nella correzione della traiettoria del veicolo e nel riconoscimento automatico dei limiti di velocità.

Il design di sicurezza ineguagliabile di Kia EV9

La valutazione complessiva di sicurezza è stata ulteriormente consolidata dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform ad alta resistenza (E-GMP) dell’EV9 e dalla struttura robusta della carrozzeria. In combinazione con una vasta gamma di funzioni di assistenza alla guida e di sicurezza attiva, queste caratteristiche contribuiscono a definire l’EV9 come un veicolo con elevati standard di comfort e sicurezza su strada.

In conclusione, il Kia EV9 si afferma non solo come un SUV completamente elettrico, ma anche come un modello che pone la sicurezza al centro del suo design e delle sue prestazioni, fornendo agli automobilisti una solida tranquillità sulla strada. La continua ricerca e sviluppo di tecnologie di sicurezza avanzate è un passo importante verso un futuro dell’automobilismo più sicuro ed ecologico.