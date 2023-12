Fastweb è uno dei più noti operatori telefonici italiani, specializzato nella produzione esviluppo della tecnologia terrestre e di connessioni a banda larga.

Il gestore prende la sua linea in prestito da WindTre, quindi è possibile contare su una efficienza ed una qualità incredibile dei servizi offerti.

Fastweb Mobile, uno sguardo ai servizi offerti

La promo di cui ci parleremo ora è la Fastweb Mobile, disponibile per tutti i nuovi e vecchi clienti al super prezzo di 7.95 euro al mese.

L’offerta in questione, prevede una pluralità di servizi qualitativamente ed economicamente convenienti. Ma vediamoli meglio uno per uno.