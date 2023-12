PosteMobile, operatore di telecomunicazioni del gruppo Poste Italiane, ha annunciato recentemente una significativa modifica alle condizioni contrattuali per alcuni dei suoi clienti. In particolare, coloro che usufruiscono dell’offerta solo dati con modem 4G, nota come PosteMobile Casa Web, si troveranno di fronte a una rimodulazione che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. La modifica prevede un aumento del canone mensile che passa da 19,90 euro a 22,90 euro.

Aumenti in arrivo per gli utenti PosteMobile

Questo adeguamento tariffario non colpirà solo gli attuali clienti. Le rimodulazioni riguarderanno anche il prezzo già in vigore per i nuovi clienti che hanno attivato il servizio a partire dal 23 luglio 2023. Questo incremento del canone mensile è stato motivato da PosteMobile in risposta alle trasformazioni profonde avvenute nell’ambito economico nazionale e globale. L’azienda ha sottolineato che tali cambiamenti, al di fuori del loro controllo, hanno portato a momenti di crisi e a un generale aumento dei costi associati all’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni.

Nell’annunciare questa rimodulazione, PosteMobile ha chiarito che l’obiettivo principale è garantire gli standard di innovazione e qualità del servizio. Cercando al contempo di soddisfare le aspettative sempre crescenti dei propri clienti. A partire dal 1° gennaio 2024, l’adeguamento del canone mensile a 22,90 euro sarà quindi necessario per mantenere la sostenibilità economica e continuare a offrire un servizio di alta qualità.

Per mitigare gli effetti di questa modifica, PosteMobile ha comunicato che i clienti interessati dall’aumento avranno il diritto di recedere dal contratto. Sarà possibile farlo senza dover sostenere penali o costi di disattivazione. Il processo di recesso è semplice ed accessibile per tutti. I clienti che desiderano esercitare questo diritto possono compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto”. Una volta compilato il modulo può essere inviato via e-mail all’indirizzo postemobilecase@postemobile.it o via fax al numero 800160909. In alternativa, è possibile inviare una lettera tradizionale alla Casella Postale 3000, 37138 Verona.

Questa decisione di PosteMobile riflette la complessità del panorama economico e delle sfide che le aziende di telecomunicazioni devono affrontare. La trasparenza nel comunicare le ragioni dietro tali modifiche contrattuali e l’offerta di un’opzione di recesso senza costi aggiuntivi dimostrano un impegno nei confronti della clientela, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze dell’azienda e la soddisfazione dei clienti.