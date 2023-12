Android, nel Play Store questi titoli: sono app a giochi a pagamento GRATIS

Gli utenti del mondo Android sanno benissimo che ogni settimana arrivano grandi novità dal punto di vista delle offerte. Sul Play Store di Google infatti anche oggi sono sbarcati alcuni titoli già esistenti ma in veste totalmente diversa dal solito.

Si tratta di giochi ed app a pagamento che potranno essere scaricati gratis, ma solo per un periodo di tempo determinato. Non si sa quando torneranno a comprendere un costo per essere scaricati, ma tali contenuti al momento sono totalmente esenti da qualsiasi prezzo. Come potete notare in basso, c’è una lista completa.

Il consiglio ovviamente è sempre il medesimo: scaricare tutti i contenuti disponibili nel più breve tempo possibile.

Android, come sempre anche oggi ci sono dei titoli a pagamento gratis

Non dimenticate che i contenuti scaricati oggi gratis, anche se dovessero essere cancellati direttamente un minuto dopo, potranno essere scaricati di nuovo senza pagare anche in futuro, pure nel caso in cui dovessero ritornare a pagamento. L’account Google dal quale è stato effettuato il download infatti verrà memorizzato: i contenuti scaricati gratis oggi, lo saranno per sempre per gli utenti che ne approfittano.

Come potete notare ci sono icon pack utili per personalizzare le icone delle vostre applicazioni, giochi molto gettonati ed app per l’utilità. Ora la scelta sta a voi.