Uno sconto letteralmente folle è stato applicato da Amazon su uno dei migliori prodotti Samsung in circolazione, si tratta del wireless charger duo, ovvero la basetta di ricarica wireless che permette di ricaricare due dispositivi in contemporanea.

Il prodotto nasce per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori che sono alla ricerca di prestazioni di qualità, tutte raccolte all’interno di un design assolutamente elegante ed unico nel suo genere. Come dicevamo è una basetta di ricarica wireless con fast charging 2.0, ciò permette di ricaricare in contemporanea due dispositivi ad una velocità massima di 15W, senza dover necessariamente utilizzare un cavo, basterà appoggiarli, ed il gioco è fatto.

Samsung, lo sconto è da pazzi su questo prodotto su Amazon

Lo sconto applicato sul prodotto è assolutamente invitante, poiché oggi gli utenti potranno spendere solamente 33,99 euro per il suo acquisto, infatti la riduzione applicata da Amazon è una delle migliori in circolazione, se considerate che il suo prezzo di listino era di 75,90 euro (è previsto quindi un calo del 55%).

Il dispositivo in questione è compatibile con tutti i dispositivi di casa Samsung, a prescindere dal modello, devono essere ovviamente compatibili con la ricarica wireless (le buds si ricaricano al massimo a 4.5W). E’ superfluo ricordare che la base di ricarica non integra a sua volta una batteria, di conseguenza deve essere posizionata il più vicino possibile ad una presa di corrente, oltre che essere collegata direttamente alla stessa.