L’atteso lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24, i top di gamma annunciati, sta generando grande attesa tra gli appassionati. Numerosi leak hanno anticipato il debutto imminente, indicando il mese di gennaio come il periodo designato per la presentazione ufficiale. Mentre alcuni insider indicano una possibile release entro la metà del mese, altri puntano alla scenografica cornice del CES 2024 come palcoscenico perfetto per svelare le nuove meraviglie tecnologiche sudcoreane. E sembra che ci sia un indizio concreto che confermi quest’ultima ipotesi.

Novità in arrivo per Samsung al CES?

Recentemente, Samsung ha diffuso un comunicato stampa che ha scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati. Il comunicato annuncia che il keynote della casa produttrice al CES 2024 si terrà l’8 gennaio alle 14:00, suscitando grande attenzione grazie al titolo intrigante: “AI per tutti: Connettività nell’Età dell’AI”. Questo ha sollevato domande e aspettative riguardo al ruolo predominante dell’Intelligenza Artificiale nel prossimo capitolo dell’innovazione Samsung.

Il titolo stesso del keynote suggerisce che Samsung dedicherà una parte significativa della presentazione all’Intelligenza Artificiale. Tuttavia, rimane da chiarire se questo interesse sarà concentrato esclusivamente sul lato software o se abbraccerà anche l’hardware. Nel corso del mese scorso, Samsung ha lanciato in sordina il Galaxy AI, mentre la One UI 6.0 ha già integrato alcune interessanti funzionalità AI, soprattutto per gli smartphone della serie Galaxy S.

Sulla scia delle anticipazioni, sembra che il CES potrebbe essere l’evento ideale per il debutto dei tanto attesi Galaxy S24. Gli esperti suggeriscono che il modello di punta, il Samsung Galaxy S24 Ultra, potrebbe essere proclamato come un “AI Phone”, almeno in termini di strategia di marketing. Tuttavia, c’è la possibilità che Samsung decida di focalizzarsi inizialmente sulle funzioni AI dello smartphone, lasciando la rivelazione dell’hardware per qualche settimana dopo, intorno a metà gennaio 2024.

Ulteriori aggiornamenti

Riguardo all’hardware, ci sono voci che indicano il 2024 come l’anno dei “PC AI”, con un possibile debutto al CES. In questo contesto, non sorprenderebbe se Samsung presentasse i primi Galaxy Book AI, dimostrando ancora una volta la sua leadership nell’innovazione. Il palcoscenico di Las Vegas potrebbe quindi essere il luogo in cui la casa produttrice anticipa la concorrenza con le ultime proposte tecnologiche.

Infine, è attesa con grande curiosità la presentazione della lineup di televisori Samsung del 2024, caratterizzati da pannelli prodotti non solo dalla stessa Samsung ma anche da LG. Questo potrebbe essere un segno di una collaborazione inaspettata che porterà ad avanzamenti significativi nella qualità visiva.

Inoltre, la nuova generazione di soundbar e elettrodomestici smart della compagnia dovrebbe trovare spazio al CES, con funzioni sicuramente legate all’Intelligenza Artificiale. In definitiva, il CES 2024 si preannuncia come un evento ricco di sorprese e innovazioni, con Samsung pronta a mettere in mostra la sua vasta gamma di prodotti all’avanguardia. La concorrenza è avvisata, e la platea di Las Vegas è in attesa di assistere a un nuovo capitolo nell’evoluzione della tecnologia firmato Samsung.