Le novità non finiscono in casa Vivo, soprattutto per quanto riguarda il settore mobile. Il noto produttore tech continua infatti ad ampliare la sua proposta. Uno degli ultimi smartphone annunciati ufficialmente per il mercato cinese, in particolare, è il nuovo Vivo Y36i. Vediamo qui di seguito le specifiche tecniche principali.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo smartphone Vivo Y36i

Vivo ha da poco annunciato per il mercato cinese il nuovo smartphone Vivo Y36i. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato e va ad affiancarsi alle altre sue varianti, ovvero Vivo Y36 4G e Vivo Y36 5G. Rispetto a questi due dispositivi, a bordo troviamo il soc MediaTek Dimensity 6020. Grazie a quest’ultimo, lo smartphone è in grado di supportare le reti di quinta generazione.

Questo soc viene comunque supportato da tagli di memoria con fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Lo schermo ha un refresh rate pari a 90Hz. In alto al centro è presente un notch a goccia dove è collocata una fotocamera anteriore da 5 MP.

Sul retro sono invece presenti due sensori fotografici rispettivamente da 13 e 2 MP. Sotto alla scocca trova poi posto una batteria da 5000 mah di capienza con ricarica rapida da 15W. A chiudere la scheda tecnica, troviamo il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la porta di ricarica USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y36i sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 155 euro.