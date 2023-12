Un pericolo che mette sotto assedio costantemente tutti gli utenti connessi al web è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, a noi tutti e infatti capitato di ricevere una comunicazione inerente promozioni, offerte, o situazioni urgenti da risolvere che in realtà nascondevano sotto quelle righe dei tentativi di frode abbastanza subdoli e con l’obiettivo di svuotare il nostro conto corrente.

Si tratta di un fenomeno decisamente diffuso e che ogni giorno mite migliaia di vittime portandole a perdere i loro risparmi, generalmente questa tipologia di truffa non fa distinzione cerca anzi di colpire il maggior numero di utenti possibile dal momento che ciò massimizza il profitto, il sistema di truffe di cui vi parleremo oggi però appresso come target specifico i clienti di Iliad vediamo un po’ di cosa si tratta.

Sistema di truffa molto complesso

Recentemente in rete è stato scoperto un sistema di siti fraudolenti e clonati pensato per truffare specificatamente i clienti di Iliad, i quali venivano indirizzati su questi siti tramite delle false comunicazioni legate a promozioni e offerte speciali a cui accedere entro poco tempo.

Questo sistema di truffe era decisamente complesso dal momento che i siti che venivano sfruttati per attaccare gli utenti non solo erano veramente ben fatti bensì erano anche in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di piattaforma mobile desktop che fosse riuscendo addirittura a bypassare i sistemi di sicurezza HTTPS.

Se dunque doveste ricevere una comunicazione che vi invita ad accedere sul sito per usufruire di un’offerta in modo urgente e richiedendovi vostri dati sensibili state sicuri che si tratta quasi al 100% di una truffa.