La nuova offerta Flash 220 XMas Edition proposta dall’operatore virtuale 1Mobile, è destinata esclusivamente ai nuovi clienti desiderosi di abbracciare la magia delle festività in modo conveniente per la loro rete telefonica mobile.

Il piano Flash 220, originariamente lanciato come offerta estiva nel mese di giugno, ha goduto di un successo tale da rimanere presente nel catalogo dell’operatore anche oltre la stagione calda ed ora ritorna con la sua variante natalizia. ”XMas Edition” si presenta come un’occasione imperdibile per chi desidera sperimentare un cambio nel proprio piano tariffario, con la possibilità di attivarlo fino al 15 dicembre 2023, salvo proroghe.

Flash 220 XMas Edition di 1Mobile

Per i nuovi clienti che sceglieranno la Flash 220 XMas Edition, il primo mese vedrà un incredibile sconto del 50%, riducendo la tariffa mensile da 9,99 euro a soli 4,99 euro. Inoltre, per coloro che optano per la portabilità del numero da altri operatori, l’attivazione sarà totalmente gratuita, mentre è pari a 9,99 euro per chi attiva un nuovo numero.

Ma cosa include esattamente la Flash 220 XMas Edition? Questa offerta si distingue per offrire ai suoi utenti un pacchetto completo e generoso:

Minuti illimitati per effettuare chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, ideale per rimanere in contatto con amici e familiari durante le festività;

verso tutti i numeri nazionali, ideale per rimanere in contatto con amici e familiari durante le festività; 90 SMS inclusi verso tutti i numeri nazionali, consentendo di inviare gli auguri natalizi in modo tradizionale e personale;

consentendo di inviare gli auguri natalizi in modo tradizionale e personale; 220 GB di traffico dati per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro, con una velocità fino al 4G.

Le condizioni dell’offerta

La tariffa mensile agevolata di 4,99 euro per il primo mese e 9,99 euro dalla seconda mensilità rende la Flash 220 XMas Edition un’opzione conveniente per chi desidera godere di un ampio pacchetto di servizi a un prezzo competitivo.

È importante sottolineare che 1Mobile, grazie all’aggregatore tecnico Effortel, offre la possibilità di usufruire di una rete Vodafone 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps, garantendo una navigazione fluida e veloce.

Per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM, i clienti possono ottenerla al prezzo vantaggioso di 10 euro presso i punti vendita fisici. Tuttavia, un’opzione ancora più conveniente è l’attivazione online, che non solo permette di ottenere la SIM gratuitamente, ma include anche le spese di spedizione senza alcun costo aggiuntivo.