Kena batte Vodafone e Iliad con 100 GB a prezzo FUORI DI TESTA

Avete mai sentito parlare dei gestori virtuali? Sicuramente sì, dal momento che sono ormai parte integrante del firmamento dei provider italiani. Sono diventati talmente numerosi che estirparli per le grandi realtà è diventata una vera e propria impresa, soprattutto perché dispongono di offerte molto vantaggiose. A testimoniarlo sono innanzitutto gli utenti che ne hanno sottoscritte alcune nel corso del tempo, facendole diventare le loro promozioni fisse. Tra i gestori virtuali più famosi ce ne sono alcuni che riescono a detenere la leadership assoluta e tra questi non può mancare il nome di Kena Mobile.

Kena non ha concorrenza, ecco la migliore promo con 5,99 € al mese

Il famoso gestore che è diventato un vero e proprio baluardo del mondo dei virtuali, garantisce tante opportunità. Innanzitutto, oltre alla grande qualità di rete che proviene dall’alleanza con TIM, ci sono anche quantità e convenienza. Le sue offerte infatti sono piene di contenuti e inoltre costano molto poco, senza mai essere soggette a rimodulazioni e quindi al cambiamento del prezzo.

Questi aspetti sono fondamentali per chi ama avere un po’ di risparmio mensile, soprattutto alla luce del periodo che l’Italia sta attraversando.È davvero incredibile il momento che sta attraversando il celebre gestore virtuale Kena Mobile, soprattutto con una promo.

Questa, che costa solo 5,99 € al mese e per sempre, permette di avere tutto. Ci sono infatti le chiamate illimitate verso tutti i gestori con 200 SMS e 100 Giga in 4G. Oltre a questo dal 29 novembre chi l’attiverà, potrà avere anche 50 giga in più per 12 mesi in regalo.