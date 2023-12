Nel corso della conferenza di settore DSE, Digital Signage Experience, Lenovo ha presentato il suo nuovo Chromebox Micro, un microPC pensato per muovere dei monitor digital signage con un formato davvero ridotto e delle prestazioni eccellenti, si tratta al netto di un device che fa da lettore multimediale ma di livello decisamente più elevato, la presenza poi di ChromeOS lo rende decisamente sicuro e controllabile interamente da remoto, dettaglio al cui si abbina la possibilità di essere abilmente nascosto grazie alla sua sottigliezza.

Prestazioni e resistenza

Chromebox Micro è il primo device della casa cinese pensato per operare in modo continuativo ed anche in condizioni ambientali difficili, il tutto connesso ai vari apparecchi tramite porte che includono USB-C, USB-A e HDMI, con un cuore pulsante invece composto dal processore Intel Celeron N4500, appartenente alla famiglia Jasper Lake.

La CPU ha un’età di circa 3 anni e lavora su nodo a 10nm ma visto il task richiesto ha potenza da vendere e non mostra nessun tipo di problema nel muovere ChromeOS, l’obbiettivo è riprodurre file multimediali senza nemmeno scaldare più di tanto, infatti nel device non è presente una ventole che aumenterebbe le dimensioni.

Per quanto riguarda la memoria invece siamo su 8Gb di RAM abbinati ad un’archiviazione invece di 32Gb, alle quali si accostano 1x Ethernet, 1x HDM e 1x jack audio da 3,5 mm.

Le dimensioni sono paragonabili a quelle di uno smartphone, 163 x 79 x 19,7 mm per 450 g di peso.

Lenovo Chromebox Micro arriverà in Italia nel 2024 con un prezzo pari a 219 euro + IVA.