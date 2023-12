Terna, l’operatore che gestisce la rete di trasmissione nazionale dell’elettricità in Italia, ha recentemente siglato una partnership strategica con WindTre per implementare una rete mobile privata. Questa soluzione tecnologica avanzata, basata sulla piattaforma WindTre, è progettata per ottimizzare l’efficienza operativa di Terna, consentendo una gestione più efficace dei flussi di dati provenienti dai sensori lungo le sue vastissime linee elettriche, che si estendono su circa 75.000 km.

Terna rivoluziona la gestione delle infrastrutture elettriche con WindTre

Il progetto, già avviato, prevede la creazione e gestione di una mobile virtual network platform, una soluzione di rete privata che permetterà a Terna di potenziare la digitalizzazione dei suoi asset e ottimizzare la gestione delle infrastrutture. Questa infrastruttura innovativa si aggiunge alla rete in fibra già presente nelle stazioni e nelle sottostazioni elettriche di Terna, creando un ecosistema di connettività avanzato.

Il servizio di accesso mobile di WindTre è stato integrato in modo ibrido 4/5G, offrendo una connettività stabile e sicura su misura per le esigenze specifiche di Terna. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione nella gestione delle reti elettriche, consentendo di sfruttare al meglio la sensoristica distribuita sulle linee e migliorando la digitalizzazione e la proattività attraverso l’analisi dei Big Data.

Una nuova era per la trasmissione elettrica nazionale

Michele Lucantonio, direttore Vendite enterprise di WindTre, sottolinea che il progetto dimostra come le esigenze uniche di un cliente come Terna possano coesistere perfettamente con una rete altamente affidabile e pervasiva. La collaborazione promette di portare notevoli vantaggi, consentendo a Terna di sviluppare un modello di gestione digitalizzato e proattivo grazie alla potenza dei Big Data.

Enrico Senatore, responsabile Tecnologie e sistemi di processo di Terna, ha enfatizzato l’importanza di questa partnership nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Gestire in tempo reale un numero crescente di asset, raccogliere ed elaborare dati per modelli di ottimizzazione, previsione e manutenzione predittiva rappresenta una pietra miliare per una rete più efficiente e affidabile.

Lucantonio ha evidenziato che questa partnership rappresenta un connubio ideale tra costi e benefici, contribuendo concretamente alla trasformazione digitale di asset e sistemi critici per il Paese. L’implementazione di questa piattaforma permetterà di rafforzare il sistema di telecomunicazioni di Terna, integrando tecnologie wireless con i sistemi di connettività in fibra sugli elettrodotti.

Verso la sostenibilità delle nuovi reti

In conclusione, l’innovazione emerge come driver strategico per Terna nell’ambito della transizione energetica e della sostenibilità. Il continuo potenziamento della rete, attraverso l’installazione di sensori e la digitalizzazione degli asset, promette di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la resilienza delle reti elettriche, contribuendo anche al benessere delle comunità coinvolte. La mappa del progresso è segnata dalla collaborazione tra Terna, WindTre, e l’azienda Italtel, che ha fornito il suo supporto tecnologico fondamentale per la realizzazione di questo progetto ambizioso.