Negli ultimi giorni, l’operatore semivirtuale Very Mobile ha sorpreso alcuni dei suoi affezionati clienti già selezionati con un’offerta allettante: la possibilità di attivare l’opzione Very 200 Giga per un periodo esteso di 6 mesi. Questa straordinaria opportunità consente di arricchire gratuitamente il proprio pacchetto dati aggiungendo niente meno che 200 Giga ogni mese per mezzo anno alla già vantaggiosa offerta in uso.

La strategia dell’operatore, attuata nei primi giorni di questo mese di dicembre 2023, si manifesta attraverso un messaggio SMS inviato ai fortunati clienti selezionati, il cui mittente è il numero 40400. L’SMS, un vero e proprio invito alla prosperità digitale, spinge i destinatari a cogliere l’opportunità entro una scadenza imminente, fissata al 9 dicembre 2023.

Ecco il contenuto del messaggio ricevuto in questi giorni dagli afortunati possessori di SIM Very Mobile:

“In regalo per te 200 Giga al mese per 6 mesi. Hai tempo fino al 9/12. Cosa aspetti? Attivali ora! Rispondi VERY200 a questo SMS o vai sull’app: verymobile.it/v/v-app.”

La corsa contro il tempo: attiva Very 200 Giga entro il 9 dicembre!

Quindi, alla luce di quanto dichiarato nel messaggio, il regalo in questione è disponibile solo per un’esigua finestra temporale, circoscritta al periodo immediatamente successivo alla ricezione dell’SMS. Pertanto, chi ha ricevuto il messaggio oggi, 6 dicembre 2023, ha tempo fino al 9 dicembre 2023 per usufruire di questa esclusiva promozione. Tuttavia, non è escluso che la data di scadenza possa variare in base alla personalizzazione dell’offerta.

Per i clienti selezionati, la procedura di attivazione può avvenire mediante la risposta allo stesso SMS utilizzando il testo “VERY200” o attraverso l’app dedicata di Very Mobile.

È importante sottolineare che questa succulenta promozione non è stata estesa a tutti i clienti esistenti di Very Mobile, ma è riservata esclusivamente ad alcuni utenti già selezionati con attenzione.

A titolo esemplificativo, alcune segnalazioni rivelano che la promozione è stata offerta a un cliente con un’offerta mensile di 9,99 euro, che include già 270 Giga (con l’opzione Full Speed attivata). Grazie a questa iniziativa, il fortunato cliente avrà a disposizione ben 470 Giga ogni mese per sei mesi, senza alcun costo aggiuntivo.

Raddoppia tua dotazione: Very 200 Giga e Full Speed per 6 mesi

Una volta che l’utente ha aderito con successo alla promozione, conferma dell’attivazione arriva attraverso un SMS:

“L’opzione Very 200 Giga per 6 mesi è stata attivata gratuitamente. Hai 200 Giga al mese in regalo per il periodo di validità, che si aggiungono a quelli della tua offerta.”

È opportuno notare che, al termine dei 6 mesi di validità, l’opzione Very 200 Giga per 6 mesi si disattiverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore.

Ricordiamo che Very Mobile è un servizio prepagato ricaricabile fornito dall’operatore telefonico Wind Tre, appartenente al gruppo CK Hutchison. Le attuali offerte consentono di navigare sulla rete WINDTRE 4G, con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload, salvo diverse opzioni come l’opzione Very Full Speed.

A partire dal 23 novembre 2023, i già clienti Very Mobile possono usufruire dell’opzione Very Full Speed, che elimina il limite di velocità del 4G previsto di base (30 Mbps in download e 30 Mbps in upload). Da notare che questa opzione è gratuita alla prima attivazione e si rinnova automaticamente a 0,99 euro al mese.

Le ultime frontiere della comunicazione mobile

Inoltre, i clienti possono godere gratuitamente del servizio VoLTE su dispositivi compatibili e, recentemente, del nuovo servizio Wi-Fi Calling, ora disponibile anche con le linee di rete fissa di altri operatori.

In conclusione, questa iniziativa di Very Mobile rappresenta un’opportunità straordinaria per alcuni fortunati clienti di ampliare significativamente la propria dotazione mensile di dati senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta, sebbene limitata nel tempo, incarna l’impegno dell’operatore nell’offrire vantaggi esclusivi ai propri clienti selezionati. Resta da chiedersi quali altre sorprese il futuro possa riservare agli utenti di Very Mobile, in un contesto sempre più dinamico e competitivo nel settore delle telecomunicazioni.