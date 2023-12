WhatsApp sin dalla sua creazione ci ha abituati a degli incredibili cambiamenti in funzione anche del cambio di passo della tecnologia.

L’applicazione verde del 2009, anno della sua creazione, non ha nulla a che vedere con la versione attuale e tanti sono stati gli aggiornamenti che hanno portato a questo nuovo WhatsApp.

Negli ultimi mesi gli sviluppatori hanno introdotto numerosi funzioni per rendere l’applicazione sempre più utile per i miliardi di utenti che ogni giorno la sfruttano per lo scambio di messaggi e non solo.

Ricordiamo infatti che a differenza del passato WhatsApp non è più una semplice applicazione per l’invio e la ricezione di messaggi tra utenti ma tramite essa è possibile svolgere diverse azioni come effettuare delle videochiamate o creare dei gruppi per gli eventi.

WhatsApp, ecco arrivata la novità più attesa dagli utenti

Tra le recenti novità ce n’è una in particolare che farà letteralmente impazzire gli utenti che la richiedevano a gran voce già da tempo.

Si tratta della possibilità di inviare foto e video nella loro risoluzione originale, evitando così la compressione che rischiava di abbassare la qualità dei vostri media inviati.

Questa nuova opzione al momento è disponibile unicamente per gli utenti iPhone ma nei prossimi tempi verrà rilasciata anche per gli Android e ovviamente richiede un dispendio di dati maggiore rispetto alla funzione precedente.

L’invio dei media nella loro risoluzione originale non richiederà nessuno sforzo particolare ma basterà selezionare la foto o il video che si intende mandare dalla libreria e premere invio e il massimo consentito per ciascun file è di 2 gigabyte.