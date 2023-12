Se sei alla ricerca di un’offerta mobile senza vincoli contrattuali, costi nascosti e penali di disattivazione, Very Mobile è la scelta ideale per te. Con tariffe trasparenti e vantaggi esclusivi, Very Mobile si propone come un operatore che mette al primo posto la soddisfazione del cliente.

Offerte Irresistibili per Tutti i Gusti – Solo per 4 Giorni!

Solo per un periodo limitato di altri 4 giorni, potrai godere di un’offerta imperdibile: 100/150 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. Inoltre, ogni mese ricevi in regalo 50 Giga extra e un mese di ricarica omaggio. Un’opportunità da non perdere per chi cerca la massima convenienza senza rinunciare alla qualità del servizio.

Very Mobile si impegna a garantire massima flessibilità ai suoi clienti. Le offerte si rinnovano ogni mese, facilitando la gestione del piano tariffario. Inoltre, il costo della tua offerta è l’unico addebito, evitando spiacevoli sorprese in bolletta.

Ricaricare il tuo piano è un gioco da ragazzi. Puoi farlo prima di ogni rinnovo o attivare la ricarica automatica, addebitando solo il costo della tua offerta. Very Mobile ti offre inoltre servizi gratuiti inclusi come “Ti ho cercato”, “RingMe” e la possibilità di utilizzare la tua offerta in Unione Europea senza costi aggiuntivi.

Flessibilità e Cambio Offerta Senza Costi Aggiuntivi

Che tu sia un vecchio o un nuovo cliente, Very Mobile non fa distinzioni. Hai la possibilità di cambiare offerta quando desideri, senza alcun addebito aggiuntivo. Tutto gestibile comodamente dall’app o chiamando il 1929 gratuitamente.

Per garantire una navigazione sicura, Very Mobile blocca servizi a pagamento indesiderati e offre il controllo completo sulle chiamate internazionali. Gli SMS bancari sono abilitati per tenere sotto controllo i movimenti del tuo conto.

Con una copertura del 99,7%, la tecnologia di connessione in 4G di Very Mobile offre una navigazione senza pensieri e senza interruzioni. Puoi godere di un’esperienza di navigazione fluida a 30 Mbps in download e upload.

Acquista Subito, Semplicemente Very

L’acquisto di una nuova SIM Very è rapido e semplice. Online o in negozio, potrai attivare la tua SIM in pochi minuti e iniziare subito a utilizzarla. Un’assistenza dedicata è sempre pronta ad aiutarti per qualsiasi necessità.

Con Very Mobile, la convenienza e la semplicità si fondono per offrirti la migliore esperienza mobile. Scopri le offerte e goditi una connessione affidabile e servizi esclusivi. Ricorda, queste promozioni durano solo 4 giorni! La tua soddisfazione è la priorità di Very Mobile.