L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone spesso delle iniziative davvero imperdibili e stupefacenti e l’ultima arrivata ne è la prova. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta dando la possibilità ad alcuni suoi già fortunati clienti di attivare la promo Very 200 Giga. Con quest’ultima, gli utenti potranno usufruire ogni mese di ben 200 GB aggiuntivi per ben sei mesi, il tutto gratuitamente.

Very Mobile è folle, arriva la promo Very 200 Giga per sei mesi per i già clienti

Per alcuni già clienti di Very Mobile sarà possibile attivare la super promo Very 200 Giga per sei mesi. Come già accennato in apertura, infatti, il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di stupire e di proporre questa sua fantastica iniziativa. Con questa promo, gli utenti potranno ottenere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati extra al mese per ben sei mesi.

Tutto questo si potrà fare ovviamente senza alcun costo aggiuntivo. Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, questa nuova promozione sarà riservata soltanto ad alcuni già clienti selezionati di Very Mobile. In questi giorni, infatti, l’operatore ha avvertito gli interessati di questa super opportunità tramite un apposito SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“In regalo per te 200 Giga al mese per 6 mesi. Hai tempo fino al 9/12. Cosa aspetti? Attivali ora! Rispondi VERY200 a questo SMS o vai sull’app: verymobile.it/v/v-app”.

Con la promo Very 200 Giga gli utenti potranno quindi aumentare a dismisura il traffico dati a propria disposizione per ben sei mesi consecutivi. Se si pensa che le altre offerte di Very Mobile includono in alcuni casi 230 GB, con la nuova promo gli utenti potrebbero avere al mese fino ad addirittura 430 GB.