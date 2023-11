La connessione 4G resta, ancora oggi, una delle più utilizzate al mondo, a conti fatti gli utenti, nonostante la presenza del 5G e di smartphone compatibili, non riescono a navigare compiutamente ed in modo soddisfacente con una connessione dati più rapida e veloce. Da sapere, tuttavia, la presenza di una pericolosa falla che può mettere davvero in pericolo i dati sensibili.

Da diversi anni ormai, si è a conoscenza di un bug importante dello standard del 4G, che offrirebbe ad un malvivente tutte le carte per riuscire ad accedere liberamente ai dati trasmessi da uno smartphone, o effettivamente presenti sullo stesso. Ciò metterebbe in serio pericolo ogni singolo utente nel mondo, se non fosse per un aspetto altrettanto importante da tenere a mente: per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato, è necessario disporre di tecnologia e strumentistica molto costosa.

4G, la falla più pericolosa può mettervi davvero all’angolo

Il bug potrebbe essere sfruttato dal malvivente solamente andando a creare una antenna fittizia, che gli permetterebbe di fingersi l’originale, tanto da spingere lo smartphone a collegarsi alla stessa, la quale di rimbalzo andrebbe a finire su quella dell’operatore telefonico di riferimento. Ciò si tramuterebbe nella possibilità di captare tutte le informazioni trasmesse, come password, dati sensibili e similari.

Il secondo problema che renderebbe complessa l’attuazione, è sicuramente la distanza dalla vittima, poiché il malvivente dovrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze della stessa, in modo tale che lo smartphone si possa collegare all’antenna artificialmente creata dallo stesso, e non all’originale dell’operatore.