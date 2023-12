Negli ultimi giorni, WhatsApp ha annunciato un aggiornamento significativo per gli utenti iOS, promettendo di trasformare radicalmente il modo in cui le foto e i video vengono gestiti sulla popolare piattaforma di messaggistica. Questa novità rappresenta un cambiamento importante, poiché permetterà a chi possiede un iPhone di condividere immagini e video senza alcuna compressione, preservando così la qualità originale dei contenuti multimediali.

WhatsApp inizialmente ha compresso i file multimediali, una scelta dettata dalla necessità di risparmiare banda nelle prime fasi di diffusione dell’applicazione. Questa politica consentiva di evitare che le dimensioni eccessive di foto e video saturassero la memoria degli smartphone o sovraccaricassero le reti dati, ad allora strettamente limitate.

L’ultima versione di WhatsApp

Grazie all’evoluzione tecnologica, gli smartphone, in particolare gli iPhone, sono diventati capaci di catturare foto ad alta risoluzione e registrare video in 4K. Inoltre, le reti moderne hanno prestazioni notevolmente superiori rispetto al passato, non essendo più vincolate dai limiti di traffico. Tale evoluzione ha spinto WhatsApp ad adeguarsi ai tempi odierni, consentendo agli utenti di condividere qualsiasi tipo di contenuto multimediale.

La nuova funzionalità, attualmente in fase di distribuzione secondo il sito WABetaInfo, sarà accessibile attraverso l’opzione “Documenti”, raggiungibile tramite l’icona “+” in qualsiasi chat di WhatsApp. Tramite questa opzione, i file multimediali saranno trattati come normali documenti, senza subire alcuna modifica o ridimensionamento. Tuttavia, la novità presenta un inconveniente di cui tener conto. Poiché le immagini e i video non verranno più convertiti in anteprime, non saranno visualizzabili direttamente tra i messaggi, ma si dovrà cliccare su di essi per avviarne la riproduzione.

L’aggiornamento alla versione 23.24.73 è disponibile su App Store e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti iOS nei prossimi giorni o poco più. Questa innovazione segue l’introduzione di altre caratteristiche recenti, come la possibilità di condividere foto ad alta risoluzione (icona HD).

La versione presenta altre funzioni oltre questa descritta. Spiccano la possibilità di avviare chat vocali senza chiamare nei gruppi con molti membri, nuove bolle nelle chat per visualizzare le chiamate perse, in corso e completate, e l’aggiunta delle emoji per reagire agli stati. WhatsApp sembra così puntare ancora una volta a migliorare l’esperienza degli utenti, garantendo un servizio unico.