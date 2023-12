Ogni giorno che passa, il web si riempie di nuovi siti e informazioni: articoli, notizie, scoperte, scandali ed altro ancora… Ma c’è sempre un sito, con una certa nomea, che reputiamo affidabile e dove andiamo a cercare quando abbiamo un qualsiasi dubbio. Parliamo di Wikipedia.

Ogni scoperta scientifica, ogni secolo di storia, ogni personaggio e avvenimento importante è catalogato e descritto qui. Potremmo azzardare che Wikipedia sia la piu grande enciclopedia gratuita online, e quindi uno dei siti piu importanti e utili sul web. Dunque, perché non preservare questo patrimonio di conoscenze per l’accesso offline?

Kiwix è un programma open source e gratuito, disponibile su varie piattaforme, che si occupa proprio di questo. Consigliato anche dallo stesso Wikipedia, Kiwix consente di scaricare il suo completo archivio, ovvero tutti gli articoli e le immagini scritte fino ad ora e, vi sorprendera sapere, che l’intera enciclopedia(inglese) occupa ‘solamente’ 102 gigabytes, 60gb senza immagini.

Possono sembrare molti per un dispositivo mobile, e scaricare l’intero archivio forse è esagerato, per cui Kiwix vi permette di scaricare gli articoli a seconda della categoria. Volete tutti gli articoli calcistici? Oppure tutte le scoperte matematiche fino ad ora? Oppure i primi 100 articoli piu visitati? Kiwix permette di selezionare categorie o lassi di tempo da cui scaricare i dati.

In un mondo sempre piu interconnesso, perché scaricare gli articoli se sono presenti sempre online?

Ci sono luoghi dove la ricezione di rete non è garantita, ad esempio in metropolitana, treno, in aereo o su una barca in mezzo all’oceano. La possibilità di accedere alle informazioni offline diventa preziosa in tali situazioni. E immaginate se un giorno, Wikipedia dovesse spegnersi, per qualsiasi motivo. Bisogna salvaguardare la propria conoscenza e il proprio diritto all’informazione e Kiwix è un mezzo affidabile che permette e garantisce questo diritto, dove e quando si vuole.