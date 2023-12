Iliad - è tempo di miglioramenti per la pagina web, arriva la mappa interattiva

Recentemente, Iliad Italia ha apportato notevoli miglioramenti alla pagina web dedicata alla verifica della copertura della sua rete mobile. Quest’ultima, attiva dal lancio dell’operatore sul mercato italiano, è stata arricchita con una mappa interattiva che ora include anche la visualizzazione della copertura 5G, oltre a quelle già esistenti del 2G, 3G e 4G/4G+. L’aggiornamento della mappa, avvenuto ad agosto 2023, rappresenta un passo significativo dopo un lungo periodo di invariabilità dalla sua ultima modifica nel 2018.

Iliad: cosa è cambiato?

L’aggiornamento ha reso la mappa più interattiva e intuitiva, consentendo agli utenti di selezionare specificamente la tecnologia di cui desiderano visualizzare la copertura. Questo strumento si rivela particolarmente utile per individuare la disponibilità del servizio in aree specifiche del territorio nazionale. L’innovazione grafica della pagina si allinea al recente restyling del sito di Iliad, offrendo un’esperienza utente più coerente e soddisfacente.

In termini di espansione della rete, Iliad ha fatto passi da gigante nel campo del 5G. Dal lancio della propria rete 5G nel dicembre 2020, Iliad ha esteso notevolmente la sua copertura, raggiungendo più di 3000 città italiane, inclusi tutti i centri abitati con oltre 90mila abitanti. Prima di quest’ultimo aggiornamento, era possibile soltanto avere informazioni testuali sulle città coperte dal 5G, senza una rappresentazione grafica.

La pagina di verifica copertura ora sottolinea che la rete è in costante espansione e che le aree visualizzate rappresentano la copertura esterna, con un valore indicativo. Viene inoltre precisato che il 99% della popolazione italiana è coperto dalla rete 4G di Iliad, e che la copertura 5G e 4G+ è in fase di espansione.

Oltre alle informazioni tecniche, Iliad ha integrato nella pagina una sezione dedicata alla presentazione della propria rete mobile. Questa include un video, già pubblicato in precedenza sul canale YouTube di Iliad, che illustra le caratteristiche e gli sforzi dell’operatore per mantenere e ampliare la propria rete. Questo enfatizza il lavoro dei tecnici e l’obiettivo di Iliad di connettere le persone in tutto il territorio nazionale.

Infine, Iliad ha collaborato con WINDTRE per estendere la propria rete. La joint venture Zefiro Net, nata nel gennaio 2023, si impegna a sviluppare e gestire la rete mobile, inclusa quella 5G, in aree meno densamente popolate, consolidando ulteriormente la posizione di Iliad come attore principale nel panorama delle telecomunicazioni italiane.