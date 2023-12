Il DOOGEE S110 si distingue per un design che unisce in modo esemplare la classica robustezza con un’estetica moderna. Progettato per resistere a condizioni estreme, questo dispositivo colpisce per la sua eleganza.

La resistenza è il marchio distintivo del DOOGEE S110: impermeabile, a prova di polvere e resistente alle cadute, è il compagno ideale per le avventure all’aria aperta più impegnative.

Design e Materiali

Il Doogee S110 rappresenta una combinazione affascinante di stile e resistenza. Questo dispositivo fonde il design robusto dei modelli tradizionali con elementi moderni, offrendo non solo durabilità in condizioni estreme, ma anche un aspetto estetico gradevole, particolarmente evidente nella sua cover posteriore.

Un elemento di spicco è il piccolo display sul retro, che serve da hub per funzioni come la visualizzazione dell’orario, la gestione della riproduzione musicale e la ricezione di notifiche per chiamate in arrivo, tra le altre cose.

La back cover del S110 si distingue anche per le sue finiture in simil fibra di carbonio, che aggiungono un tocco di eleganza e rendono il dispositivo piacevole da maneggiare. I bordi in alluminio spazzolato arricchiscono ulteriormente il design, conferendogli un aspetto premium.

Naturalmente, le dimensioni e il peso del dispositivo sono notevoli: con misure di 178.5 x 83.1 x 17.9 mm e un peso di 390 grammi, non è il più grande o pesante sul mercato, ma resta comunque un oggetto consistente da portare con sé.

Display

Dotato di uno schermo IPS FHD+ da 6,58 pollici con tecnologia Waterdrop, offre un’esperienza visiva coinvolgente. Il tasso di aggiornamento di 120Hz garantisce interazioni e transizioni fluide, migliorando notevolmente l’esperienza utente.

L’aspetto estetico è ulteriormente valorizzato da dettagli in Kevlar sul retro, che non solo conferiscono un tocco robusto, ma aggiungono anche una sfumatura sportiva. Un accento di colore unico al centro del retro del dispositivo conferisce vivacità e individualità, completando l’estetica futuristica.

Con una luminosità massima di 480 nit, lo schermo rimane nitido e leggibile anche sotto la luce solare intensa, rendendolo perfetto per avventure all’aperto. Oltre alla fluidità del movimento, la risoluzione dello schermo di 1080 x 2400 e una densità di pixel di 401 PPI garantiscono un livello di chiarezza e vivacità senza pari. Grazie a una gamma di 16,7 milioni di colori, immagini e contenuti diventano incredibilmente vividi e dettagliati.

Lo schermo è rinforzato con il vetro Corning Gorilla Glass, che aggiunge un ulteriore strato di protezione robusta. Questa sicurezza garantisce che lo schermo possa resistere alle sfide dell’uso quotidiano, cadute accidentali e all’esposizione agli elementi durante le escursioni all’aperto.

Prestazioni

Il DOOGEE S110 è alimentato dal potente processore Helio G99 Octa Core 6nm, un vero e proprio cavallo di battaglia in termini di prestazioni che garantisce velocità fulminee e multitasking senza interruzioni. Il fattore distintivo di questo dispositivo è il processo a 6nm, che migliora l’efficienza energetica, incrementa la potenza di calcolo e aumenta la tolleranza agli errori.

Il processore include 2 core Cortex A76 da 2.2GHz e 6 core Cortex A55 da 2.0GHz, una configurazione che bilancia in modo ottimale l’elaborazione ad alte prestazioni con l’efficienza energetica, assicurando agli utenti prestazioni ottimali senza sacrificare la durata della batteria. Il punteggio Antutu di 380,000 del S110 dimostra la sua eccellente capacità di elaborazione, posizionandolo tra gli smartphone più performanti sul mercato.

Offrendo fino a 22GB di RAM e 256GB di ROM, espandibili fino a 2TB, il DOOGEE S110 garantisce agli utenti ampio spazio per i loro contenuti digitali.

Camera

Troviamo una fotocamera principale AI da 50MP dotata del sensore SONY® IMX766. Questa fotocamera offre una qualità dell’immagine eccezionale, catturando ogni dettaglio con straordinaria precisione. L’apertura ampia di F/1.8 ± 5% garantisce un ottimo ingresso di luce, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e producendo scatti vivaci anche in situazioni di luce difficile. Con un generoso campo visivo di 90°, è possibile includere più ambiente in un’unica inquadratura. L’inclusione dell’Autofocus a Rilevazione di Fase (PDAF) e il supporto per 2 flash posteriori assicurano immagini nitide, a fuoco e ben illuminate ad ogni scatto.

Il S110 non scende a compromessi con la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. La sua fotocamera per visione notturna da 24MP, con un’apertura di F/1.8 ± 5%, è abile nel catturare dettagli sorprendenti anche dopo il tramonto. Con un campo visivo di 90°, è possibile cogliere l’atmosfera dei dintorni notturni. Questa fotocamera è il compagno ideale per immortalare la bellezza della notte, sia che siate immersi nella natura o godiate di un paesaggio urbano.

La fotocamera grandangolare da 16MP apre nuove possibilità per la cattura di paesaggi e vedute panoramiche. Con un’apertura di F/2.2 ± 5% e un ampio campo visivo di 130°, questa fotocamera permette di racchiudere più scena nel proprio fotogramma. La fotocamera frontale del DOOGEE S110 non è una semplice fotocamera per selfie. Con una risoluzione di 32MP e il sensore SONY® IMX616, è pronta a trasformare i tuoi autoritratti in capolavori. Il vasto campo visivo di 88° assicura che tu possa includere più elementi nei tuoi selfie.

Autonomia

Il DOOGEE S110 ha una batteria massiccia da 10800mAh. L’autonomia del S110 si traduce in statistiche d’uso straordinarie. In condizioni di uso normale, il dispositivo è progettato per durare dai 3 ai 5 giorni, rendendolo un fedele compagno per viaggi prolungati.

In modalità standby, la batteria può durare fino a 30 giorni, offrendo tranquillità quando ci si trova lontano da fonti di ricarica. Anche durante lunghe chiamate vocali, offre fino a 47 ore di conversazione con una singola carica. Sebbene l’autonomia della batteria del S110 sia straordinaria, è ulteriormente supportata dalla comodità di una funzione di ricarica rapida da 66W.

Connettività

Il DOOGEE S110, operante con l’ultimo sistema operativo Android 13, offre un’interfaccia utente fluida e intuitiva. Questo si arricchisce ulteriormente grazie all’integrazione delle più recenti funzionalità di sicurezza e aggiornamenti, migliorando complessivamente l’esperienza d’uso dello smartphone.

Il supporto NFC permette agli utenti di pagare, condividere e interagire con la massima facilità, rivoluzionando il concetto di comodità. L’inclusione del dual 4G LTE e del Wi-Fi dual-band assicura che rimanere connessi con il mondo sia un’esperienza senza intoppi, ovunque ci si trovi.

Conclusioni

DOOGEE si è affermato come un leader nel mercato degli smartphone robusti, e il DOOGEE S110 ne è un esempio lampante. Con il suo design visionario, prestazioni ineguagliabili e funzionalità innovative come il display posteriore e le avanzate capacità fotografiche, il S110 si posiziona come un vero e proprio punto di svolta nel settore degli smartphone rugged. Per gli avventurieri e gli appassionati di attività all’aperto che richiedono uno smartphone in grado di tenere il passo con le loro imprese audaci, il S110 è pronto a offrire prestazioni senza pari, eccezionale durabilità e un inconfondibile senso dello stile.

Con un prezzo di base competitivo di 279€ su Amazon, questo smartphone rappresenta un valore eccezionale per le sue caratteristiche complete.