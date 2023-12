Mentre l’attesa per il trailer di GTA 6 tiene sulle spine la fervente community di giocatori, Rockstar Games continua a far brillare la luce su Los Santos, presentando nuove promozioni e bonus entusiasmanti per gli avventurieri immersi nella frenetica dimensione multiplayer di GTA Online. Sono mesi che la nuova versione della console fa parlare di sé e sembra che le voci e l’entusiasmo non si fermeranno molto presto.

Per gli appassionati del multiplayer di Grand Theft Auto pronti a sfidare le insidie del Progetto Overthrow entro l’11 dicembre, si prospettano ricompense doppie in dollari GTA e punti esperienza per i loro spietati alter-ego. Un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano arricchire la propria esperienza di gioco e che non hanno mai abbastanza delle avventure.

Collegati a GTA Online e conquista i tuoi regali

Coloro che puntano ad ottenere la prestigiosa livrea Galassia per il Mammoth Avenger, non sarà necessario lanciarsi nelle complesse missioni di Charlie Reed e degli ex militari dei Los Santos Angels. Basterà invece accedere ai server di GTA Online prima del’11 dicembre per garantirsi questo esclusivo premio e personalizzare il proprio veicolo con stile.

Nello stesso periodo, gli appassionati della modalità Competizione ‘Sumo’ potranno godere di GTA$ e Punti RP doppi, indipendentemente dai risultati ottenuti in ogni ardente battaglia automobilistica. Un’occasione per mettere alla prova le proprie abilità di guida e strategia in frenetiche sfide di collisioni e scontri. Esclusivamente per i fortunati possessori di PS5 e Xbox di nuova generazione, il veicolo premio di questa settimana è una versione potenziata della lussuosa Principe Deveste Eight, con uno sconto del 30% per chi desidera acquisirla e averla nella propria collezione.

Per gli abbonati a GTA+, Rockstar riserva vantaggi esclusivi, tra cui la sportiva Ocelot Pariah, l’elegante completo Bleedin’ Tasty dotato di felpa e pantaloncini e un aumento delle probabilità di trovare diamanti gelosamente custoditi all’interno del caveau durante il Colpo al Casinò Diamond. Inoltre, gli sconti del 40% per le migliorie e le modifiche alla sala giochi e del 50% per l’implementazione del super yacht e dell’attico sfarzoso del casinò, vanno ad offrire ulteriori incentivi per coloro che vogliono vivere la vita da gangster con stile e molta, molta opulenza.