Lo sviluppo tecnologico di quest’ultimo periodo, sembra in procinto di raggiungere il suo culmine grazie al debutto del nuovo Mediatek Dimensity 9300.

Stiamo parlando di uno dei migliori SoC ( ovvero system-on-a-chip “sistema su circuito integrato”) per smartphone mai realizzato prima.

Non a caso si tratta del processore con la CPU più potente ed avanzata al mondo. In grado persino di superare il recentissimo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm.

Mediatek Dimensity 9300: attenzione alle temperature elevate

Tuttavia, malgrado le eccellenti qualità attribuite al nuovo Mediatek Dimensity 9300, quest’ultimo sembra però aver suscitato alcune preoccupazioni in merito alle sue prestazioni termiche e al suo conseguente surriscaldamento.

In particolare pare che malgrado le altissime premesse e grandi aspettative, le prestazioni termiche del chip non soddisfino gli standard prestabiliti e gli obiettivi prefissati.

Il processore Dimensity 9300, infatti, non dispone di core ad alta efficienza. Ciò ha così suscitato non pochi dubbi sui consumi energetici e sulle eventuali temperature elevate che gli smartphone, dotati di questo processore, potrebbero raggiungere.

Queste problematiche sembrano dovute al fatto che Mediatek, avendo deciso di adottare esclusivamente il P-Core, escludendo completamente l’utilizzo dell’E-Core, ha sì migliorato le prestazioni del sistema integrato, ma ciò ha anche determinato un aumento di temperatura. Aumento che, purtroppo, non può essere risolto con semplici aggiornamenti software.

Ad ogni modo, sarà possibile valutare al meglio le caratteristiche di questo nuovo SoC, una volta che sarà più diffuso sul mercato. In caso di eventuali aggiornamenti o informazioni più dettagliate a riguardo non tarderemo a riportarvi tutto come sempre.

Quindi… Restate sintonizzati!