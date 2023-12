ho.Mobile, operatore telefonico virtuale in fortissima crescita nell’ultimo periodo, ha deciso di attivare una splendida offerta di Natale, mettendola a disposizione di tutti gli utenti che decidono di abbandonare la propria azienda di riferimento, ma solo nel caso essa sia Iliad o un MVNO.

Il prezzo della promozione è di 10,99 euro al mese, un canone comunque di tutto rispetto che può essere direttamente pagato con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza doversi preoccupare minimamente di vincoli contrattuali o di limitazioni di vario genere. L’altro punto a favore dell’offerta riguarda chiaramente l’accessibilità gratuita, che prevede nessun costo di attivazione e della SIM, con la sola necessità di versare 11 euro per coprire la prima ricarica.

ho.Mobile, una sorpresa inaspettata ed unica

E’ chiaro che da parte di ho.Mobile si prospetta un bundle di tutto rispetto, infatti il cliente avrà quasi totale libertà di utilizzo, con minuti e SMS illimitati che possono essere sfruttati liberamente verso i vari numeri di telefono registrati in Italia, passando anche per ben 300 giga di traffico dati al mese.

La velocità di navigazione, come al solito parlando di ho.Mobile, è ridotta a soli 30Mbps in download, con possibilità comunque di navigare in hotspot. Tra i servizi aggiuntivi troviamo l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e l’SMS ho. chiamato (in cui vi avvisano di aver ricevuto una telefonata con lo smartphone spento o non raggiungibile). Nel caso in cui i giga dovessero terminare anzitempo, sarà possibile spendere 9,99 euro per rinnovare per un mese la promozione.