E-Bike, la Francia investe sulla mobilità a due ruote in sostegno dell'ambiente

La Francia sta intensificando i suoi sforzi nel campo della mobilità elettrica e sostenibile, dimostrando un forte impegno verso le iniziative green. Oltre ad offrire alcuni dei migliori incentivi ecologici in Europa e ad aumentare la disponibilità di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, inclusa l’installazione di 2.000 colonnine di ricarica nei parcheggi dei McDonald’s, il paese sta ora rivolgendo particolare attenzione alle biciclette e alla mobilità su due ruote.

E-Bike: in arrivo nuove piste ciclabili?

Nel contesto in cui le e-bike sono previste per superare le biciclette tradizionali in Germania in termini di vendite nel 2023, la Francia ha lanciato un ambizioso piano per promuovere l‘uso delle biciclette. Il governo francese ha già destinato 2 miliardi di euro a maggio 2023 per il supporto a questa iniziativa e ha recentemente annunciato un ulteriore investimento di 125 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per costruire nuove piste ciclabili e aree pedonali. Entro aprile 2024, è previsto un raddoppio di questa cifra, segnando un incremento significativo di progetti volti a migliorare la mobilità pedonale e ciclistica.

Il piano è guidato da Christophe Béchu, Ministro della Transizione Ecologica e della Coesione Territoriale, e Clément Beaune, Ministro Delegato ai Trasporti. Tra gli obiettivi principali vi è la creazione di nuove piste ciclabili, Green Way e percorsi sopraelevati per garantire percorsi sicuri e dedicati ai ciclisti. Il governo francese intende accogliere proposte di progetto da tutto il paese, ponendo una particolare attenzione alle aree meno popolate che potrebbero rischiare di rimanere indietro nel ricevere finanziamenti.

Le comunità locali sono invitate a presentare i loro progetti a partire dal 22 novembre 2023 fino all’8 marzo 2024. Successivamente, i vincitori del bando verranno annunciati a luglio 2024. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la Francia verso una mobilità più sostenibile e un impegno concreto nel promuovere stili di vita ecologici e la riduzione dell’inquinamento urbano.